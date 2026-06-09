Ronald Araujo no sabe si estará disponible para el debut mundialista de Uruguay

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El defensa Ronald Araujo dijo este martes que la "pequeña lesión" que tiene en un gemelo pone en riesgo su participación en el debut de Uruguay en el Mundial, el próximo lunes ante Arabia Saudita, pero que dará el 100 % para tener una rápida recuperación.

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A la vuelta de su viaje de fin de semana a España, el defensor del Barcelona confirmó que se realizó un tratamiento exprés en Madrid y que estará en el plantel, que a última hora de este martes viajará rumbo a Playa del Carmen, campo base del combinado charrúa durante la Copa del Mundo.

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Ronald Araujo en su regreso de España para @DSportsUY: “tengo una pequeña lesión. Me fui a tratar con mi gente de confianza. El tratamiento es rápido y solo se hace allá. No sabría decir para qué partido voy a poder estar”#MundialEcuagol2026 pic.twitter.com/D5qE1yooo1 — Ecuagol (@ECUAGOL) June 9, 2026

"Tengo una pequeña lesión en el gemelo por eso me fui a hacer el tratamiento con la gente de mi confianza", dijo Araujo a periodistas.

Lo importante es "ver cómo vamos evolucionando, pero no hay prisa, si no llego al primero voy a intentar estar en el siguiente", partido que Uruguay disputará en el Grupo H, el 21 de junio ante Cabo Verde.

El futbolista reconoció que la lesión le trajo recuerdos sobre su traumática participación en Catar 2022, cuando una lesión le privó de jugar con su selección. Sin embargo, mostró optimismo sobre sus chances de disputar partidos en United 2026, pues el tratamiento fue positivo y ahora se enfoca en la recuperación.