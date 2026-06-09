España llega con una buena racha de meses sin perder al Mundial de 2026

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España llegará a la Copa del Mundo de United 2026 de la mejor manera imaginada, pues no solo se presenta como una de las favoritas para pelear por la que sería su segunda estrella, sino que lo hace como la actual campeona de Europa y con una racha sin perder que ya llega a los 26 meses.

Luis de la Fuente ya acumula 30 partidos al frente del banquillo de La Roja desde la última derrota, que data del 22 de marzo de 2024, cuando cayeron 1-0 frente a Colombia, en un encuentro disputado en el mítico estadio Wembley.

Pedri habló tras la victoria de España en Puebla:



“Darle las gracias a a la afición que coreo mi nombre y siempre es bonito que que coren en tu nombre… La verdad que no, no sabía que que nos tenían tanto cariño aquí y es más bonito”.@somos_FOX pic.twitter.com/AcLBPIjAP8 — Fabrizio Domínguez Castilla (@FabrizioDC_) June 9, 2026

Desde entonces, los europeos registran 23 victorias y siete empates, con la pequeña marca de la derrota en penales frente a Portugal, en la final de la Liga de Naciones de la UEFA, en la que Portugal se quedó con el título, luego del 2-2 en los 120 minutos.

Pero la estadística no se queda solamente ahí, pues durante ese mismo período, desde la derrota con Colombia en Inglaterra, España encadena esos 30 encuentros sin derrota en tiempo regular o prórroga, con 81 anotaciones a favor y solamente 27 en contra.

Ahora, tendrá que tratar de mantener ese buen paso en el máximo escenario deportivo de selecciones y con la esperanza de que no se repita el escenario de la Nations League, para poder alzar su segundo título histórico.