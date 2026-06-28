Argelia y Austria protagonizan un agónico empate y clasifican a dieciseisavos

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Aunque por largos pasajes el encuentro careció de ritmo y emociones, el cierre del duelo entre Argelia y Austria estuvo cargado de dramatismo.

El partido terminó empatado 3-3 en el estadio de Kansas City, un resultado que permitió a ambas selecciones avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial.

Los europeos clasificaron como segundos del grupo y serán los próximos rivales de España, mientras que los africanos aseguraron su boleto como uno de los mejores terceros.

Tras un inicio cauteloso, Austria rompió el empate al minuto 28 gracias a Marko Arnautovic, quien aprovechó un preciso pase largo de David Alaba para definir ante el guardameta Oussama Benbot. Sin embargo, Argelia reaccionó antes del descanso y Rafik Belghali igualó al 44 con una destacada acción individual.

The points are shared as Algeria and Austria advance to the knockouts! ⏭️#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026

En el complemento, Marcel Sabitzer volvió a adelantar a los austriacos al minuto 55, pero la respuesta argelina fue inmediata. Apenas cinco minutos después, Houssem Aouar desbordó por la banda izquierda y asistió a Riyad Mahrez, quien solo tuvo que empujar el balón para establecer el 2-2.

Cuando parecía que el empate sería el resultado definitivo, Mahrez volvió a aparecer en el minuto 90+3 para marcar el 3-2 que clasificaba momentáneamente a los Zorros del Desierto y dejaba fuera a Austria.

Algeria have qualified for the Round of 32!#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026

Sin embargo, los europeos encontraron una última oportunidad y el recién ingresado Sasa Kalajdzic anotó en la última jugada del encuentro para firmar el 3-3 y devolverle el boleto a su selección.

Con este desenlace, Austria avanzó como segunda del grupo y enfrentará a La Roja en los dieciseisavos de final, mientras que Argelia también celebró su clasificación como uno de los mejores terceros y se medirá a Suiza, dejando fuera del Mundial a Irán.