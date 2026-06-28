Arias: Colombia motivada, pero con “los pies sobre la tierra”

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Santiago Arias, lateral del combinado colombiano, aseguró tras el empate sin goles contra Portugal, que a los cafeteros les ha ayudado la derrota de Copa América, para madurar y aprender de sus errores.

"Ya llegamos a una final de una Copa América y por ahí pecamos en algunas cosas. Creo que eso nos ayudó", dijo en la zona mixta.

Arias sumó 89 minutos dentro de la cancha en toda la fase de grupos. (Foto: AFP)

A Colombia le era suficiente un empate para terminar primero en el Grupo K, sin embargo, los hombres de Néstor Lorenzo saltaron al campo para dar su mejor versión.

"Sabíamos la clase del partido que jugábamos, pero creo que desde el primer minuto se vio que queríamos salir a ganarlo, salir a mostrar y hacer nuestro futbol, tuvimos opciones", dijo Arias.

Santiago Arias acumuló 12 presiones defensivas en el duelo de Colombia ante Portugal, es decir, acciones en las que presionó para robar el balón a los rivales y recuperar la posesión. (Foto: AFP)

Tras el buen sabor de boca que dejó el cierre de la fase de clasificación, Colombia se enfrentará a Ghana en los dieciseisavos, un rival al que desde ya califican como "fuerte y con jugadores en grandes equipos".

El colombiano señaló que el equipo está motivado por lo vivido hasta el momento, pero que mantienen "los pies sobre la tierra".