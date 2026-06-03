Argelia da una sorpresa en el amistoso contra Países Bajos previo al Mundial

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Argelia dio la sorpresa al ganar 1-0 como visitante a Países Bajos, este miércoles en Róterdam, en un amistoso de preparación para la Copa del Mundo de United 2026.

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Un tanto de Hadj Moussa en la recta final (minuto 86) permitió a los norteafricanos llevarse la victoria en un partido en el que el atacante se estrenó como goleador y lo hizo precisamente en el estadio donde juega habitualmente defendiendo al Feyenoord.

El otro héroe del partido para los Zorros del Desierto fue el arquero Luca Zidane, hijo del mítico exinternacional francés Zinedine Zidane, que juega en el Granada y que optó por defender los colores de sus orígenes familiares.

Luca, de 28 años, sumó así muchos puntos para figurar en la lista final del seleccionador Vladimir Petkovic, que convocó a cuatro arqueros, pero solo llevará a tres al torneo en Norteamérica.

Al hijo de "Zizou" se le vio mucho en el partido ante los repetidos intentos de los atacantes de la Oranje, especialmente Tijjani Reijnders (19), Cody Gakpo (20 y 41), Justin Kluivert (61) y Memphis Depay (83).

Argelia arrancará en el Mundial contra la campeona defensora Argentina, dentro de un Grupo J que completan Austria y Jordania, mientras que Países Bajos es el teórico favorito del Grupo F, donde también estarán Japón, Suecia y Túnez.