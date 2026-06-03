Estas son las nuevas reglas que se aplicarán en el Mundial

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Con el Mundial 2026 a pocos días de comenzar, la FIFA aprovechará la ocasión, como en cada edición, para implementar varias novedades en las reglas del juego más popular del planeta.

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Pierluigi Collina, jefe de la Comisión de Árbitros de la FIFA, confirmó las modificaciones recientemente aprobadas por la IFAB (International Football Association Board). El objetivo principal de estos cambios es maximizar el tiempo de juego real y reducir las acciones que interrumpen el ritmo de los partidos.

La FIFA ha introducido una serie de modificaciones al reglamento que afectan varios aspectos del juego. Entre ellas, se incluyen ajustes en los saques de banda y de arco. Las sustituciones también se someten a reglas más estrictas. El VAR, por su parte, ampliará su alcance y podrá intervenir en situaciones que anteriormente quedaban fuera de revisión.

La disciplina será otro foco de cambios. Se endurecen conductas consideradas antideportivas, como taparse la boca durante un enfrentamiento con la mano, el brazo o la camiseta. Respecto a las tarjetas amarillas acumuladas, se implementan "limpiezas" disciplinarias en momentos estratégicos.

Los árbitros tendrán más control sobre las acciones de los jugadores y del cuerpo técnico. (Foto: Agencias)

Finalmente, se introducen pausas de hidratación cuando las condiciones climáticas lo requieran, generalmente alrededor del minuto 22 de cada tiempo.

Estos son todos los cambios al reglamento para el Mundial: