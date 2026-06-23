Argelia vence a Jordania con remontada agónica y sueña con la clasificación

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Argelia reaccionó a tiempo y mantuvo vivas sus aspiraciones de avanzar a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras vencer 2-1 a Jordania en el cierre de la jornada del lunes en el estadio de la Bahía de San Francisco.

El conjunto africano dominó gran parte de la primera mitad, pero volvió a sufrir el mismo problema de su debut ante Argentina: la falta de contundencia. Riyad Mahrez desperdició dos claras ocasiones y la selección argelina terminó pagando su ineficacia.

Jordania, en cambio, fue más efectiva y golpeó en una de sus pocas llegadas. Al minuto 36, tras una serie de rebotes en el área, Nizar Al-Rashdan apareció para definir al palo corto y sorprender al guardameta Luca Zidane para el 1-0.

Jordania se adelantó antes del descanso, pero no consiguió mantener la ventaja en el complemento. (Foto: AFP)

Obligados a reaccionar, los Zorros del Desierto adelantaron líneas en la segunda parte y encontraron premio a balón parado. Al 68, Mahrez ejecutó un córner y Mohamed Benbouali conectó un cabezazo preciso para el empate.

Cuando el partido parecía encaminarse al empate, otro tiro de esquina marcó la diferencia. Al 82, un balón suelto en el área fue aprovechado por Amine Gouiri para firmar la remontada. La jugada fue revisada por el VAR por posible fuera de juego del anotador, pero el gol fue validado.

Algeria claim all three points! #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 23, 2026

Con esta victoria, Argelia llega con opciones a la última jornada a disputarse el sábado, donde se jugará la clasificación ante Austria. Jordania, en cambio, quedó al borde de la eliminación y cerrará ante Argentina.