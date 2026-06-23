¿Competencia con Messi? Mbappé deja clara su postura tras su doblete con Francia

Kylian Mbappé valoró la victoria 3-0 de Francia sobre Irak, aunque reconoció que la larga suspensión por tormenta eléctrica fue uno de los mayores retos de la noche para la selección gala.
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El delantero, autor de un doblete, explicó que mantenerse concentrados durante las más de dos horas de interrupción exigió un gran esfuerzo mental del plantel.
"Fue una noche muy larga. Estar dos horas en el vestuario fue complicado, pero tanto los jugadores como el cuerpo técnico hicieron un gran trabajo", señaló.
Pese a sumar cuatro goles en dos partidos y colocarse entre los máximos anotadores del torneo, "Kiki" aseguró que no piensa en la Bota de Oro y que su prioridad es el rendimiento colectivo.
"No pienso en ser el máximo goleador. Lo importante es la base del equipo y seguir creciendo como grupo", afirmó.
Consultado por el ahora máximo goleador de los Mundiales, Lionel Messi, el astro del Real Madrid descartó cualquier rivalidad personal. "No hay historia entre nosotros. Leo marca y seguirá marcando; yo solo me concentro en mi equipo", indicó.
El 10 también destacó el gol de Ousmane Dembélé, su primero en el torneo: "Era importante para él. Estamos muy felices", dijo.
Con el triunfo, Francia aseguró su pase a dieciseisavos y ahora buscará el liderato del grupo I ante Noruega.