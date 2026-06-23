¿Competencia con Messi? Mbappé deja clara su postura tras su doblete con Francia

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Kylian Mbappé valoró la victoria 3-0 de Francia sobre Irak, aunque reconoció que la larga suspensión por tormenta eléctrica fue uno de los mayores retos de la noche para la selección gala.

El delantero, autor de un doblete, explicó que mantenerse concentrados durante las más de dos horas de interrupción exigió un gran esfuerzo mental del plantel.

"Fue una noche muy larga. Estar dos horas en el vestuario fue complicado, pero tanto los jugadores como el cuerpo técnico hicieron un gran trabajo", señaló.

Maximos Goleadores ACTIVOS en la Copa Mundial:



18 - Lionel Messi

16 - Kylian Mbappe

10 - Harry Kane pic.twitter.com/4BzZVhSFRj — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) June 23, 2026

Pese a sumar cuatro goles en dos partidos y colocarse entre los máximos anotadores del torneo, "Kiki" aseguró que no piensa en la Bota de Oro y que su prioridad es el rendimiento colectivo.

"No pienso en ser el máximo goleador. Lo importante es la base del equipo y seguir creciendo como grupo", afirmó.

#OJOALDATO - La Copa del Mundo 2026 ya tiene 3 jugadores con 4+ goles en sus dos primeros partidos: Leo Messi (5), Kylian Mbappé (4) y Erling Haaland (4). Es la SEGUNDA edición en la que sucede algo así y la primera desde Suiza 1954 (Kocsis, Probst y Morlock). Esto es puro cine. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 23, 2026

Consultado por el ahora máximo goleador de los Mundiales, Lionel Messi, el astro del Real Madrid descartó cualquier rivalidad personal. "No hay historia entre nosotros. Leo marca y seguirá marcando; yo solo me concentro en mi equipo", indicó.

El 10 también destacó el gol de Ousmane Dembélé, su primero en el torneo: "Era importante para él. Estamos muy felices", dijo.

Con el triunfo, Francia aseguró su pase a dieciseisavos y ahora buscará el liderato del grupo I ante Noruega.