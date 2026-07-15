Argentina vs. Inglaterra: Historial y antecedentes en Copas del Mundo

-

El choque de este miércoles (1:00 p. m.) entre Argentina e Inglaterra revive una rivalidad cargada de polémica en las citas mundialistas, donde se han cruzado en cinco oportunidades.

Primero se midieron en el Mundial de Chile 1962, con triunfo europeo por 3-1. Pero la verdadera chispa nació en los cuartos de Inglaterra 1966, en un partido recordado por la expulsión del capitán argentino Antonio Rattín.

Al salir del campo, el jugador estrujó un banderín inglés y luego recibió un insulto del DT inglés Alf Ramsey, quien tildó de "animales" a los sudamericanos.

Cada partido entre ingleses y argentinos se vive como una verdadera batalla. (Foto: FIFA)

La revancha de la Albiceleste llegó en México 1986 con Diego Armando Maradona como protagonista, autor de la mítica "Mano de Dios" y del "Gol del Siglo" para avanzar a semifinales dejando en el camino a los ingleses.

En Francia 1998 llegó el último festejo sudamericano, avanzando por penales tras empatar 2-2, mientras que en la justa mundialista de Corea-Japón 2002, los ingleses se cobraron revancha al imponerse 1-0 en fase de grupos.

El balance general tras 14 enfrentamientos entre mundiales y amistosos favorece a los británicos con 6 victorias, frente a 3 argentinas y 5 empates.

La Albiceleste ha celebrado en 2 de los 5 encuentros mundialistas que han disputado entre sí. (Foto: FIFA)

Los últimos cinco

Inglaterra 3-2 Argentina - Amistoso 2005

Argentina 0-1 Inglaterra - Copa Mundial 2002

Argentina 0-0 Inglaterra - Amistoso 2000

Argentina 2-2 Inglaterra (4-3 penales) - Copa Mundial 1998

Inglaterra 2-2 Argentina - Amistoso 1991