Argentina ante Inglaterra: el pulso más picante por la final del Mundial

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La Argentina de Lionel Messi y la Inglaterra de Harry Kane se citan este miércoles (1:00 p. m.) en Atlanta en el partido más crucial de su picante historia: el juego que dará un boleto a la final del Mundial 2026, donde ya espera España tras dejar en el camino a Francia.

Pocos duelos de selecciones cargan con tantas polémicas como el de argentinos e ingleses, cuya rivalidad se ha condimentado dentro y fuera de la cancha por la Guerra de las Malvinas o la "Mano de Dios" de Diego Armando Maradona en México 1986.

En las cinco veces anteriores que se midieron en la máxima cita no había tanto en disputa. Los europeos festejaron en tres ocasiones y los sudamericanos en dos (una por penales). Pero esta vez está en juego que la Albiceleste llegue a su segunda final consecutiva o que los Tres Leones vuelvan al partido decisivo tras seis décadas.

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El camino

La batalla contra los suizos en cuartos fue el tercer juego al hilo en el que los campeones del mundo pasaron apuros. Antes, sufrieron para eliminar a Cabo Verde en dieciseisavos y a Egipto con una remontada agónica en octavos.

Contra la Nati hubo una particularidad: fue el primer duelo de United 2026 en el que Lionel Messi no anotó, pero más allá de los registros personales, el capitán apunta a colarse en su tercera final mundialista, tras la de Brasil 2014 (derrota ante Alemania) y la consagratoria ante Francia en Catar 2022.

Así llegan argentinos e ingleses a la segunda semifinal de United 2026. (Foto: Sofascore)

Para más detalles sobre la Copa del Mundo United 2026, puedes ingresar a este enlace.

La labor no será fácil ante una Inglaterra que busca su segunda final desde su única corona en 1966.

Para ello, confían en Harry Kane y Jude Bellingham, autores de doce de los trece goles del equipo de Thomas Tuchel, que, aunque ha cumplido en resultados, también ha pasado momentos complicados.

Messi ha anotado 8 goles en este Mundial, mientras que Harry Kane registra 6 tantos. (Foto: Sofascore)

Para saber más del cara a cara entre Lionel Messi y Harry Kane, puedes ingresar a este enlace.

Tropezaron con Ghana (0-0) en la fase de grupos y remontaron 2-1 ante R. D. del Congo en dieciseisavos y a Noruega en cuartos.

Contra México (3-2), en octavos, resistieron casi todo el segundo tiempo con un hombre menos. Con esa resiliencia creciente buscarán amargar el sexto y último Mundial del astro argentino.

*Con información de AFP