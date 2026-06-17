Argentina arranca la defensa de su título con una goleada y triplete de Messi

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Argentina no decepcionó en su debut en el Mundial de United 2026, al derrotar 3-0 a Argelia en el inicio de la actividad en el grupo J, en el partido disputado en el Estadio Kansas City y que rompió con la mala racha de Conmebol en esta edición.

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Contrario a sus compatriotas de la zona sudamericana, que no habían podido sumar de a tres en sus respectivos encuentros, la Albiceleste si supo trasladar su condición de aspirante al título al terreno de juego.

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De hecho, a penas al minuto 5, Lionel Messi había enviado ya la pelota al fondo del marco de los argelinos, pero le fue anulado por fuera de lugar. Misma situación que le pasó tres más tarde a Fares Chaibi del otro lado, cuando superó a Emiliano Martínez en una buena combinación, pero que no subió al electrónico por offside.

Pero la felicidad de los sudamericanos tampoco tardó en llegar. Sobre el 17, Enzo Fernández habilitó a Messi, quien condujo unos metros y, desde la media luna, sacó un zurdazo que le dobló la mano al arquero Luca Zidane, para el 1-0 para la campeona defensora.

Un tiro libre de Messi (minuto 37) y hasta dos oportunidades más de Chaibi (44 y 45) fueron las otras de peligro, en un primer tiempo que estuvo bastante peleado en la media cancha y se fue al descanso con Argentina al frente por la mínima diferencia.

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Ya en la segunda mitad, Zidane evitó el segundo en un remate de Lautaro Martínez (54), pero nada pudo hacer en el 60, cuando atajó en primera instancia un zapatazo de Alexis Mac Allister, pero dejó vivo el balón en el área, donde apareció Messi, quien con sangre fría solamente empujó la pelota para el 2-0.

El show de Messi continuó todavía al 76, cuando en un contragolpe perfecto, Nicolás González sirvió al rosarino, quien se acomodó y, nuevamente desde la media luna, puso la pelota pegada al palo derecho del arquero argelino, quien nada pudo hacer para evitar el tercero de Messi y de los argentinos.

Con estas dianas, la "Pulga" llegó a 16 anotaciones en su carrera mundialista, con lo que quedó igualado con el alemán Miroslav Klose como los máximos anotadores históricos de la Copa del Mundo. El próximo que consiga, será para romper la marca y que tendrá que esperar al segundo duelo de este Mundial, pues se fue sustituido (y ovacionado) al 79, para darle su lugar a Nico Paz, en lo que es el inicio del cambio generacional con un jugador que está empezando a romperla en el futbol europeo.

Además, con ello, Argentina arrancó la defensa de su corona con el pie derecho y tres puntos en la bolsa, en un grupo J que espera por el resultado entre Austria y Jordania, que cierran la jornada de este martes.