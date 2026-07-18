Argentina aspira a un inédito póker de grandes títulos consecutivos

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Argentina, campeona del Mundial 2022 y de las dos últimas Copas América (2021 y 2024), apunta este domingo a revalidar su corona en la final contra España, donde puede lograr una racha de títulos histórica.

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Teniendo en cuenta los dos grandes torneos a los que aspira una selección (título mundial y continental), ninguna ha conseguido hasta el momento esa cadena de cuatro trofeos consecutivos.

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La Albiceleste y la Roja son los únicos países en haber logrado encadenar una trilogía de título continental, seguido del mundial y otro trofeo de su confederación.

España fue el primer equipo en conseguir ese hito, cuando ganó la Eurocopa de 2008, el Mundial de 2010 y revalidó el título de la UEFA en 2012. Pero luego, en Brasil 2014 cayó estrepitosamente en la fase de grupos.

Argentina está ahora en su mejor racha histórica, que abrió con el título en la Copa América en 2021, antes de levantar el trofeo más prestigioso en Catar 2022 y reconquistar la corona de la Conmebol en 2024.

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La final del domingo tiene, además, la circunstancia de enfrentar por primera vez en el duelo decisivo del Mundial al vigente monarca de Europa y al de América.

En el caso de que Argentina se proclame campeona, el equipo de Lionel Scaloni habrá repetido el título Mundial de forma consecutiva, algo que hasta ahora solo han conseguido dos selecciones en la historia: Italia en 1934 y 1938, y Brasil en 1958 y 1962.

*Con información de AFP