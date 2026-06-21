Argentina va por la clasificación a dieciseisavos ante una Austria en alza

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Con su plantel completo, la Scaloneta entrenó en Kansas City antes de emprender el viaje rumbo a Dallas para enfrentar a Austria (mañana a las 11:00 a. m.) en su segundo partido de esta copa.

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Con un triplete mágico de Lionel Messi, los vigentes campeones superaron 3-0 a Argelia en su debut en Kansas City. Austria, por su cuenta, venció 3-1 a Jordania en la Bahía de San Francisco.

Argentina completó 517 pases durante su debut mundialista. (Foto: AFP)

Un triunfo ante Austria les asegura a los sudamericanos el boleto a los dieciseisavos de final y les permite dar descanso a piezas clave en el último compromiso por el grupo J, cuando enfrenten a Jordania.

Argentina, que normalmente se ejercita en la tarde, convocó una sesión matutina para aclimatar a los jugadores al horario del juego, en una cancha con techo retráctil que protege del calor texano.

Scaloni podría incorporar algunos cambios en el once inicial respecto al estreno ante Argelia, pero no dio ninguna pista de ellos.

La Albiceleste hizo 10 remates a puerta en el primer partido, 6 de ellos entre los tres palos. (Foto: AFP)

Aunque con un esquema más modesto, Austria convenció durante su primera participación contra Jordania y, pese a que reconoce el desafío que enfrentará contra los vigentes campeones, pretende dar pelea.

El primer encuentro entre ambas selecciones será memorable. Argentina parte como favorito; sin embargo, Austria no será un rival sencillo. "Das Team" clasificó como ganador de su grupo en las eliminatorias europeas.

Austria registró 17 centros durante su debut, 4 de ellos completados. (Foto: AFP)

Así jugarían

Argentina: 23 E. Martínez, 4 Montiel, 13 Romero, 19 Otamendi, 22 L. Martínez, 7 De Paul, 20 Mac Allister, 24 Fernández, 16 Almada, 10 Messi y 22 L. Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Austria: 13 Pentz, 5 Posch, 3 Danso, 8 Alaba, 16 Mwene, 20 Laimer, 6 Seiwald, 21 Wimmer, 9 Sabitzer, 18 Schmid y 7 Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.

El partido entre Argentina y Austria se podrá ver a través de Tigo Sports.

Austria completó 499 pases en su primer partido de United 2026. (Foto: AFP)

Por el orgullo

Jordania y Argelia completarán la actividad en el grupo J este lunes a las 9:00 p.m. en San Francisco, con la expectativa de hacer un digno papel. Ambos se presentan con plantilla completa a este partido que podría definir cual de las dos selecciones llegará con chances de clasificar a la última jornada. El duelo podrá disfrutarse por Canal 11, Tigo Sports y Fox.