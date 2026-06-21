Noruega busca sellar su boleto con una victoria ante Senegal

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Noruega tiene este lunes una oportunidad de oro para dar un paso decisivo hacia los dieciseisavos de final cuando enfrente a Senegal, en la segunda jornada del Grupo I.

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Los europeos llegan impulsados por su contundente estreno frente a Irak, al que derrotaron 4-1 con una actuación sobresaliente de Erling Haaland, quien firmó un doblete y confirmó que atraviesa un momento extraordinario.

El cuadro dirigido por Stale Solbakken también cuenta con estrellas como Martin Odegaard, quien aporta creatividad y liderazgo. Mientras que Alexander Sorloth completa un ataque capaz de marcar diferencias ante cualquier rival.

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Del otro lado estará una Senegal obligada a reaccionar. Los africanos comenzaron el torneo con una derrota 3-1 frente a Francia.

Habían hecho una primera mitad impecable en su estreno, incluso con chances de irse arriba antes del descanso, pero no fueron certeros. En el complemento, los galos impusieron su jerarquía y se quedaron con la victoria.

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Los Leones de Teranga confían en la experiencia de figuras como Sadio Mané, quien no tuvo su mejor partido en el debut, y su capitán Kalidou Koulibaly, quien ganó la mayoría de sus duelos mano a mano ante un temible ataque francés. Edouard Mendy se perfila para repetir en el arco tras tener grandes intervenciones que evitaron una goleada de escándalo contras los Bleus.

El choque en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey promete intensidad y mucha presión. Para Noruega, la clasificación está al alcance de la mano; para Senegal, es una auténtica final adelantada, pues de caer ante los vikingos estarían al borde de la eliminación.