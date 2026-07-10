Argentina se juega el boleto a las semifinales del Mundial contra Suiza

La selección de Argentina afrontará este sábado (7:00 p. m.) una de sus pruebas más exigentes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando enfrente a Suiza en el estadio de Kansas City, con el objetivo de avanzar a las semifinales, defender el título y prolongar la despedida mundialista de Lionel Messi.

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El equipo de Lionel Scaloni llega tras superar dos eliminatorias más complicadas de lo previsto. Primero venció a Cabo Verde y luego eliminó a Egipto, en partidos de gran desgaste físico y emocional que dejaron dudas sobre el nivel del vigente campeón.

Aunque la "Pulga" atraviesa un torneo brillante con ocho goles en cinco partidos, la ofensiva albiceleste no ha respondido como se esperaba.

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Lautaro Martínez solo suma un gol, de penal, mientras que Julián Álvarez aún no se estrena. En cambio, el juego aéreo de Cristian Romero ha sido determinante para sostener a Argentina en las rondas de eliminación directa.

Scaloni podría devolver la titularidad al "Toro" tras su buen ingreso frente a Egipto. Gonzalo Montiel y Nicolás González también tienen opciones de regresar al once.

¡LA SELECCIÓN SE PREPARA PARA LO QUE VIENE!



▶ El sábado desde las 22, Argentina vs. Suiza por los cuartos del Mundial



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Buscan dar la sorpresa

En Suiza, preocupa la baja de Johan Manzambi. El mediocampista de 20 años, revelación del torneo con tres goles y dos asistencias, sigue recuperándose de una lesión en la rodilla izquierda que lo marginó del duelo ante Colombia y se perderá el duelo contra Argentina, así lo confirmó su entrenador, Murat Yakin.

#ALERTA | Conferencia de prensa del DT de #Suiza, Murat Yakin y el capitán Granit #Xhaka en la previa al duelo ante #Argentina



El DT confirmó que Johan Manzambi, una de las grandes figuras, NO estará disponible: "Lamentablemente, no podrá jugar mañana", declaró.



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El conjunto helvético busca alcanzar por primera vez las semifinales de un Mundial tras caer en cuartos en 1930, 1934 y 1954.

Argentina, por su parte, quiere seguir soñando con el bicampeonato y darle al 10 la posibilidad de disputar, al menos, dos partidos más, además de mantenerlo en la pelea por la Bota de Oro junto a Kylian Mbappé.

*Con información de agencias