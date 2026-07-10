Hombre ingresa armado en plena concentración de Inglaterra

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Un hombre armado con una herramienta de construcción irrumpió en la concentración de Inglaterra en Kansas City durante el Mundal FIFA 2026.

La selección tiene su campamento base y centro de entrenamientos en el complejo Swope Soccer Village y The Inn at Meadowbrook Hotel, un hotel de lujo ubicado en Kansas City. El hecho ocurrió previo al compromiso con Noruega.

La persona que lucía alterada y portaba una llave inglesa, ingresó a la sede del centro de prensa KC Parks, ubicada a corta distancia del centro de entrenamiento de Inglaterra en Swope Soccer Village alzando la voz.

Foto: Instagram.

En ese momento había miembros de prensa, empleados de la Federación Inglesa de Fútbol (FA), periodistas y miembros del staff.

No es la primera vez que Inglaterra afronta incidente en su lugar de estancia, la selección paso por el robo de sus pertenencias como balones y botas diseñadas para los jugadores. Las autoridades lograron recuperar parte de lo sustraído y detener a los sospechosos.

Inglaterra se enfrentará a Noruega el sábado 11 de julio a las 3:00 p. m. hora de Guatemala.

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