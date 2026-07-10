Hombre ingresa armado en plena concentración de Inglaterra

Un hombre armado con una herramienta de construcción irrumpió en la concentración de Inglaterra en Kansas City durante el Mundal FIFA 2026.
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La selección tiene su campamento base y centro de entrenamientos en el complejo Swope Soccer Village y The Inn at Meadowbrook Hotel, un hotel de lujo ubicado en Kansas City. El hecho ocurrió previo al compromiso con Noruega.
La persona que lucía alterada y portaba una llave inglesa, ingresó a la sede del centro de prensa KC Parks, ubicada a corta distancia del centro de entrenamiento de Inglaterra en Swope Soccer Village alzando la voz.
En ese momento había miembros de prensa, empleados de la Federación Inglesa de Fútbol (FA), periodistas y miembros del staff.
No es la primera vez que Inglaterra afronta incidente en su lugar de estancia, la selección paso por el robo de sus pertenencias como balones y botas diseñadas para los jugadores. Las autoridades lograron recuperar parte de lo sustraído y detener a los sospechosos.
Inglaterra se enfrentará a Noruega el sábado 11 de julio a las 3:00 p. m. hora de Guatemala.
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