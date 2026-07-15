Argentina avanza a su séptima final en Mundiales: ¿cómo le ha ido en los anteriores?

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Tras haber disputado seis finales en su historia mundialista (con un saldo de tres títulos ganados y tres perdidos), la selección argentina ha vuelto a consolidar su estatus de potencia indiscutible al instalarse en la gran final del Mundial United 2026, tras eliminar a Inglaterra, sumando así su séptima definición por el máximo trofeo.

Este nuevo hito acrecienta una apasionante tradición en la instancia decisiva de la Copa del Mundo, un escenario que la Albiceleste conoce a la perfección.

Desde aquel primer subcampeonato en Uruguay 1930 hasta la gloria eterna alcanzada en las memorables jornadas de Argentina 1978, México 1986 y la épica consagración en Catar 2022, pasando por los dolorosos reveses de Italia 1990 y Brasil 2014, el ADN del combinado sudamericano está ligado a estos partidos límite. Cada una de esas finales previas ha forjado el carácter competitivo de un equipo que nunca baja los brazos.

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No hay palabras, solo lágrimas, abrazos y un país entero de fiesta pic.twitter.com/l7twCRirLN — Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 15, 2026

Hoy, en el contexto del Mundial United 2026, la historia se reinventa. La presión de defender el prestigio y la ilusión de millones de hinchas se convierten en el motor principal de un plantel que mezcla experiencia y juventud. Las cicatrices del pasado y las estrellas bordadas en el pecho conviven en la memoria colectiva, impulsando a los jugadores hacia el objetivo máximo.

¿Cuándo y a qué hora se juega la final del Mundial 2026 España vs. Argentina?

Argentina no solo disputa un partido por el título; salta al campo a honrar un legado construido a base de sudor, talento y resiliencia. Como dicen los mismos argentinos: "Por Diego, y por el último de Leo".