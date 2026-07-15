Scaloni: "Este grupo no deja de sorprenderme" tras llevar a Argentina a la final

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El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, elogió a sus jugadores tras la victoria 2-1 sobre Inglaterra en Atlanta, resultado que clasificó a la Albiceleste a la final del Mundial, donde enfrentará a España.

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"Este grupo no deja de sorprenderme, la verdad", afirmó el técnico argentino al término del encuentro, al destacar una vez más el compromiso y la capacidad de su plantel para responder en los momentos decisivos.

Scaloni reconoció que el siguiente desafío será aún mayor, aunque aseguró que su equipo luchará por el título hasta el final. "Vamos a intentar ganar, vamos a dejar todo, pero ya después de esto es muy difícil", comentó en referencia a la final del domingo en East Rutherford, a las afueras de Nueva York.

"Vamos a intentar ganar, pero es difícil que la gente entienda los esfuerzos de esta gente".



️ El mensaje de Scaloni de cara a la final del Mundial contra España. pic.twitter.com/agNIso3OLn — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 15, 2026

El entrenador también destacó la actitud de sus futbolistas a lo largo del torneo. "Lo que demuestran los jugadores es impresionante", mencionó.

Además, dedicó unas palabras a la afición argentina, que volvió a hacerse sentir en las gradas del estadio de Atlanta y acompañó al equipo durante la semifinal.

#FIFAWorldCup Lionel Scaloni: "Estoy sin palabras, es una alegría por el grupo, por nuestra gente; nunca dejan de sorprenderme. Es difícil intentar que se entienda lo que demuestran los jugadores. Somos únicos, de verdad. Esta gente nos lleva a ganar". pic.twitter.com/PeMK4NTpmP — Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 15, 2026

"Somos únicos de verdad, y no es arrogancia, lo digo de corazón. Esta gente hoy nos llevó a ganar el partido", concluyó Scaloni.

La Albiceleste buscará ahora revalidar el título mundial frente a una España invicta, que disputará su primera final desde Sudáfrica 2010.

*Con información de AFP