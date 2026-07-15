Argentina derrota a Inglaterra y se mete a la final del Mundial

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Argentina se convierte en el segundo finalista de la Copa Mundial FIFA 2026 al vencer 2-1 a Inglaterra en un trepidante juego.

Cuando todo parecía perdido, Argentina regresó del mundo de los muertos una vez más para remontar 2-1 a Inglaterra este miércoles en Atlanta y clasificar a la final del Mundial de 2026, en la que se citará con España.

Los campeones del mundo defenderán la corona contra la Roja en una final inédita el domingo en East Rutherford, a las afueras de Nueva York, donde se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregue el trofeo tras cinco semanas de competencia.

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¡A LA FINAL, ARGENTINA DE MI VIDA!



No traten de entenderlo, hay que nacer acá para sentir este orgullo en el pecho. Una vez más pusimos al país donde se merece estar. ¡Gracias, muchachos! pic.twitter.com/vpZVzpgclz — Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 15, 2026

La Albiceleste obró un nuevo milagro en Norteamérica 2026 al hacer trizas a la defensa de los Tres Leones en siete minutos: primero con un remate de media distancia de Enzo Fernández (85') y luego con un cabezazo de Lautaro Martínez (90+2') en el descuento.

En ambos tantos participó su faro y referente, Lionel Messi, quien dio el pase a Fernández para que disparara y centró después, con su pierna supuestamente débil, la derecha, para que el Toro hundiera el sueño inglés de disputar su primera final en sesenta años.

El capitán albiceleste igualará el domingo al exlateral derecho Cafú como los únicos jugadores en disputar tres finales de la mayor cita del fútbol. En el caso de Messi, la perdida contra Alemania en Brasil 2014 y la ganada ante Francia en Catar 2022.

Inglaterra, que marcó con Anthony Gordon (55') en su único tiro a puerta, se quedó nuevamente en la orilla y deberá consolarse con disputar el tercer lugar con la selección francesa el sábado en Miami.

Anthony Michael Gordon #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/AWDYutdV9K — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) July 15, 2026

Sin embargo, Argentina logró remontar el marcador luego que Enzo Fernández empatara al 85.

De derrotar a España, Argentina se convertirá en el primer equipo en ganar dos Mundiales consecutivos desde que el Brasil de Pelé conquistó los torneos de 1958 y 1962.

¿Cuándo es la final?

España y Argentina disputarán la final.

El juego se disputará el domingo 19 de julio a la 1:00 de la tarde, tiempo de Guatemala.

Mientras que Inglaterra y Francia disputarán el juego por el tercer lugar el sábado 18 de julio, a las 3:00 de la tarde, hora de Guatemala.