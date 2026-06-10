Argentina cierra con buena victoria su preparación para el Mundial

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La selección de Argentina venció este martes 3-0 a Islandia, con un gol de su máxima figura Lionel Messi, en el último amistoso de preparación para la Copa del Mundo de United 2026, en el que la Albiceleste buscará retener la corona obtenida en Catar 2022.

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Valentín Barco (minuto 8), Lionel Messi (72, de penal) y Thiago Almada (86) anotaron los goles para el triunfo de la selección sudamericana, que en Alabama cosechó un triunfo en un partido en el que el técnico Lionel Scaloni hizo numerosos cambios para probar jugadores.

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Lionel #Messi sigue haciendo historia: llegó a 117 goles y se convirtió en el goleador más longevo de la Selección



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La novedad en el conjunto argentino fue el ingreso de Messi, que había faltado al amistoso previo contra Honduras por una dolencia, de la que se recuperó e ingresó a los 70 minutos para sumar algo de ritmo con miras al debut del 16 de junio contra Argelia.

En su partido 199 con la camiseta argentina, la "Pulga" solamente necesitó un minuto para asistir a Lautaro Martínez, que ingresó en el área y fue derribado. El capitán sudamericano se encargó del penal y anotó.

De esta manera, el astro argentino llegó a los 117 goles para Argentina, de la que es el máximo artillero histórico, para llegar de la mejor forma a la defensa del título, en donde es claramente una de las grandes favoritas.