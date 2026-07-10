Argentina nunca ha perdido ante Suiza: así llegan a su duelo en el Mundial de 2026

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El duelo entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial marcará el octavo enfrentamiento entre ambas selecciones y el tercero en una Copa del Mundo. El historial favorece ampliamente a la Albiceleste, que permanece invicta con cinco victorias y dos empates.

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El primer choque entre ambos países se produjo, precisamente, en un Mundial. Fue en la fase de grupos de Inglaterra 1966, cuando Argentina se impuso 2-0 en el estadio Hillsborough de Sheffield gracias a los goles de Luis Artime y Ermindo Onega.

Para entonces, los argentinos ya tenían asegurada su clasificación a la siguiente ronda, mientras que Suiza había quedado sin opciones de avanzar.

La Albiceleste mantiene el invicto frente a Suiza, rival al que Messi ha enfrentado en amistosos y Mundiales. (Foto: FIFA)

El segundo enfrentamiento en una justa mundialista llegó 48 años después, en los octavos de final de Brasil 2014. Fue un partido muy disputado que permaneció igualado durante los 90 minutos y parecía destinado a definirse en los penales.

Sin embargo, al minuto 118, Lionel Messi dejó atrás a un defensor por el centro del campo y asistió a Ángel Di María, quien definió de zurda para firmar el 1-0 y sellar el pase argentino a los cuartos de final.

El antecedente más reciente en un Mundial favorece a la Albiceleste, que avanzó con un agónico gol de Di María. (Foto: FIFA)

Además de esos dos cruces mundialistas, ambas selecciones se han medido en cinco partidos amistosos. Argentina ganó tres de ellos (5-0 en 1980, 2-0 en 1984 y 3-1 en 2012), mientras que los otros dos finalizaron igualados 1-1, en 1990 y 2007.

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El historial completo



Estos han sido los resultados en los duelos entre Argentina y Suiza: