Argentina con dudas previo a la semifinal ante Inglaterra

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La selección de Argentina completó su última práctica antes de las semifinales de la Copa Mundial 2026, en la que se medirá contra Inglaterra.

El ensayo dirigido por Lionel Scaloni se centró en futbol reducido y cuidar al equipo de las cargas que se presentan debido a la alta exigencia del torneo. Al finalizar, el grupo disfrutó de un asado y se alistó para el vuelo a Atlanta, escenario del siguiente partido.

Argentina registra 64 recepciones de balón a la espalda de la defensa, 691 entre líneas (medios y defensa) y 1,315 recepciones bajo presión. (Foto: AFP)

Scaloni no dio pistas del posible 11 que planteará ante los Tres Leones pero si dio luces de que en las próximas horas decidirá si repite el cuadro alineado contra Suiza o hace algunas variantes.

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Nahuel Molina y Gonzalo Montiel sostienen una puja por la lateral derecha. Nico Gonzáles podría salir desde el pitazo inicial mientras Scaloni define si plantea una línea de 3, ubicando a Nicolás Otamendi como volante.

La Albiceleste acumula 258 pérdidas de balón provocadas y registra 92.96 segundos de recuperación. (Foto: AFP)

Medios internacionales han confirmado que Argentina decidió utilizar la camisola alternativa para el juego definitivo contra los hombres de Thomas Tuchel.

*Con información de agencias.