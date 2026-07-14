Argentina-Inglaterra, batallas en los 4 rincones del campo

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La semifinal que disputarán Argentina e Inglaterra el próximo miércoles en Atlanta podría inscribirse en la línea de las anteriores y encendidas pugnas entre ambas selecciones en el Mundial 2026, ya que desborda de apasionantes duelos individuales y colectivos.

Lionel Messi contra todos

El capitán argentino acumula más de 200 partidos internacionales pero, con 39 años, se enfrentará a Inglaterra por primera vez en su carrera.

Lionel Messi acumula 275 pases, con una precisión del 79%. Además, registra 32 centros con el 44% de precisión. (Foto: AFP)

Para detenerlo, los ingleses tendrán que realizar una obra colectiva y cambiante, porque el mediapunta de enorme talento tiende a descolgarse con regularidad a lo largo del partido, a veces por el centro, a veces por la derecha de su ataque.

"Inglaterra puede correr más que Argentina, pero ellos tienen simplemente a ese pequeño genio, Messi. Todos juegan para él", resumió el comentarista de la BBC, Micah Richards.

"Marcarlo es imposible porque no baja. Se cuela en pequeños espacios en los que realmente no debería estar. Entra en acción en el momento justo y tiene la mejor técnica. Su percepción del espacio es fantástica", agregó.

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Derbi londinense en el centro del campo

La batalla por la posesión en el centro del campo probablemente se jugará entre Declan Rice y Enzo Fernández, rivales del Arsenal y el Chelsea, dos de los clubes más prestigiosos de Londres.

Ambos se han convertido en piezas fundamentales de sus equipos desde que fueron fichados en 2023, por una cantidad casi similar, estimada en unos 120 millones de euros (1,000,000,000 quetzales aproximadamente).

Fernández juega en una posición más adelantada, como rompedor de defensas, mientras que Rice es un mediocentro defensivo con unas cualidades físicas extraordinarias.

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El británico ha sido apodado "The Horse" (El Caballo) en los Gunners por sus carreras incesantes.

Inglaterra espera que Rice haya recuperado todas sus facultades. Fue sustituido en el descanso del partido de cuartos de final contra Noruega, agotado por una enfermedad que lo había dejado en cama durante varios días.

Harry Kane frente al "triángulo inglés"

El capitán y máximo goleador de los Tres Leones reconocerá algunos rostros en el bando contrario, empezando por el portero del Aston Villa, Emiliano Martínez, el defensa del Manchester United Lisandro Martínez y, sobre todo, a su compañero de zaga, Cristian Romero.

Inglaterra suma 3,126 pases, con una precisión del 90%. Acumula, también, 147 centros con el 28% de precisión. (Foto: AFP)

Harry Kane y el Cuti Romero libraron muchas batallas juntos con la camiseta del Tottenham, antes de que el delantero inglés se fuera al Bayern Múnich en 2023.

El londinense intentará colarse por las grietas de una defensa que ha encajado cinco goles en tres partidos de eliminación directa, contra Cabo Verde (victoria 3-2 en la prórroga), Egipto (3-2) y Suiza (3-1 en el alargue).

En el otro extremo del campo, el 9 argentino, Julián Álvarez, podría enfrentarse a una pareja de centrales 100% Manchester City, su antiguo club, con John Stones y Marc Guéhi previstos como titulares de Thomas Tuchel.

Jude Bellingham ha recibido 6 faltas y ha cometido 12. Suma 1 tarjeta amarilla y 1 fuera de juego. (Foto: AFP)

Banderazos argentinos contra cánticos roqueros ingleses

En las gradas también habrá un partido muy reñido entre los coros ingleses y los hinchas argentinos, de lejos los más numerosos y enardecidos en Norteamérica 2026.

Los amantes de la Albiceleste, tanto los argentinos residentes en Estados Unidos o los que llegaron por distintos medios para disfrutar el Mundial, crean un ambiente ensordecedor en todas las ciudades que han invadido.

Argentina suma 2 porterías a cero y ha recibido 6 goles. Registra 76 acciones del portero dentro del área y 64 fuera de ella. (Foto: AFP)

En cada víspera de partido ocupan una plaza o un parque y lo llenan de vida con cánticos, banderas gigantes y un mar de camisetas de Messi o Diego Maradona, entre aromas de barbacoas y bengalas de humo.

Los ingleses no tienen este tipo de concentraciones, llamadas banderazos, pero también saben poner ambiente y cantar a pleno pulmón.

Inglaterra registra 6 goles en contra, suma 210 pérdidas de balón provocadas y un tiempo de recuperación del balón de 88.8 segundos. (Foto: AFP)

Al final, solo un cántico resonará en Atlanta: será "Wonderwall", éxito inglés de la banda de rock Oasis, o "La Cuarta Estrella", el nuevo himno oficioso de los hinchas argentinos.

*Con información de AFP.