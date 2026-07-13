La histórica rivalidad entre Argentina e Inglaterra suma otro capítulo mundialista

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La rivalidad entre Inglaterra y Argentina escribirá este miércoles un nuevo capítulo en el Mundial 2026, cuando ambas selecciones se enfrenten en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por un boleto a la final.

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Será la primera vez que choquen en una semifinal mundialista y el sexto duelo entre ambos en la historia de la Copa del Mundo.

Los dos equipos llegan tras superar exigentes eliminatorias en tiempos extra. Inglaterra derrotó a Noruega con un doblete de Harry Kane, mientras que Argentina necesitó la prórroga para dejar en el camino a Suiza, manteniendo vivo el sueño de Lionel Messi.

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Historial que trasciende el futbol

En 14 enfrentamientos oficiales, los Tres Leones registran seis victorias, la Albiceleste tres y se han producido cinco empates, pero sus cruces mundialistas quedaron marcados por episodios inolvidables.

El primero se disputó en la fase de grupos de Chile 1962, con triunfo inglés por 3-1. Cuatro años después, en los cuartos de final de Inglaterra 1966, los locales ganaron 1-0 en un partido recordado por la expulsión del capitán argentino Antonio Rattín.

La rivalidad alcanzó su punto más alto en México 1986. Diego Maradona firmó la histórica "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo" para encaminar el triunfo argentino 2-1, apenas cuatro años después de la Guerra de las Malvinas.

Se cumplen 40 años del gol del siglo.



La jugada de todos los tiempos.pic.twitter.com/Kjx1lAPC2n — De Primera (@DePrimeraa) June 22, 2026

En Francia 1998, la Albiceleste avanzó en los penales tras empatar 2-2 en un encuentro marcado por la expulsión de David Beckham. La revancha británica llegó en la fase de grupos de Corea-Japón 2002, cuando un penal de Beckham decretó el 1-0.

Más de dos décadas después de su último enfrentamiento mundialista, ambos cuadros volverán a cruzarse, esta vez con un lugar en la final en juego y con Messi y Kane como los nuevos protagonistas de una de las rivalidades más emblemáticas del futbol internacional.

*Con información de agencias