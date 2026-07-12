El Barcelona lidera los clubes con más jugadores en las semifinales del Mundial

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El Barcelona puede presumir de ser el club con mayor representación en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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El conjunto azulgrana cuenta con diez futbolistas de su plantilla para la próxima temporada repartidos entre las cuatro selecciones que continúan en la lucha por el título, una cifra que ninguno de los otros 40 clubes representados en esta fase logra igualar.

La amplia presencia del Barsa en la Roja marca la diferencia. Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Dani Olmo, Pedri, Gavi, Lamine Yamal y Ferran Torres forman parte del combinado español, que este martes buscará el boleto a la final frente a Francia.

Con 10 culers en semifinales, el FC Barcelona es el equipo más representado. Además, es la edición que más azulgranas hay en esta fase https://t.co/YS7OaeGFEw — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 12, 2026

Precisamente, en la selección gala aparece otro azulgrana: Jules Koundé, lateral derecho titular de los Bleus. A ellos se suma el inglés Anthony Gordon, reciente incorporación procedente del Newcastle, quien completa la decena de representantes del club catalán.

El campeón de España alcanzó esta cifra tras la salida de Marcus Rashford, quien finalizó su cesión y regresó al Manchester United, y el fichaje de Gordon de cara a la próxima temporada.

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Tres asistencias en el Mundial pic.twitter.com/QzEmhZrTEw — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 12, 2026

Por detrás aparece el Atlético de Madrid, con nueve jugadores entre los semifinalistas, mientras que el Arsenal cuenta con ocho. París Saint-Germain y Manchester City tienen seis representantes cada uno, y el Real Madrid suma cinco.

¡Batimos el récord de goles de jugadores del mismo club en un Mundial! — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 12, 2026

Récord madridista

Los jugadores del Real Madrid han marcado 19 goles en el Mundial, récord histórico para futbolistas de un mismo club en una edición. Mbappé (8), Bellingham (6), Vini Jr. (4) y Arda Guler (1) superaron los 18 tantos del Honvéd (1954), Bayern Múnich (2014) y PSG (2022).

*Con información de agencias