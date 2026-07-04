Argentina evita la sorpresa y elimina a Cabo Verde en tiempo extra

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Argentina sufrió más de la cuenta, pero avanzó a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras vencer 3-2 a Cabo Verde en un emocionante duelo que necesitó de la prórroga para definir al ganador.

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La Albiceleste dominó la posesión desde el inicio, aunque se encontró con una selección caboverdiana bien organizada en defensa y con un inspirado Vozinha bajo los tres palos.

La resistencia africana se rompió al minuto 29, cuando Lionel Messi recibió un preciso pase largo de Lisandro Martínez, controló con categoría y definió con tranquilidad para firmar el 1-0.

Fue el séptimo tanto del capitán argentino en el torneo y el vigésimo de su carrera en Copas del Mundo.

¡La Albiceleste da un paso adelante y se mete entre los 16! #CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) July 4, 2026

El panorama parecía controlado para los dirigidos por Lionel Scaloni, pero Cabo Verde reaccionó tras el descanso. Deroy Duarte aprovechó una desconcentración defensiva y al minuto 59 marcó el histórico empate que preocupó a la afición argentina presente en el estadio de Miami.

Pese a las constantes intervenciones de Vozinha, quien volvió a frustrar en varias ocasiones a Messi y compañía, el empate persistió hasta el final del tiempo reglamentario.

En la prórroga, Lisandro Martínez devolvió la ventaja a la campeona del mundo apenas al minuto 93 con un potente remate dentro del área.

¡Argentina gana un partido durísimo y está en Octavos! ‍#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) July 4, 2026

Sin embargo, Cabo Verde volvió a responder y Sidny Lopes igualó 2-2 al 103 con un espectacular disparo al ángulo que ya apunta a ser uno de los mejores goles del Mundial.

Cuando todo apuntaba a los penales, apareció nuevamente Messi. A diez minutos del final cobró un tiro de esquina que terminó en un autogol de Diney, suficiente para sellar el dramático 3-2 que mantiene con vida a la vigente campeona del mundo.