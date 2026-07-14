Argentina, entre la concentración y el buen ambiente

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La selección de Argentina completó el último entrenamiento previo a la semifinal ante Inglaterra entre concentración y buen ambiente. La práctica tuvo lugar en el centro deportivo del Atlanta United de la MLS, con el plantel completo.

Medios de comunicación tuvieron acceso a los primeros 15 minutos, en los que el equipo arrancó en el gimnasio y posteriormente realizó trabajos de velocidad, coordinación y reacción dentro de la cancha.

La Albiceleste registra 4,162 pases con una precisión 91% y 108 intentos de ruptura de líneas con un 60% de acierto. (Foto: AFP)

Cuando la prensa se retiró, Lionel Scaloni y su equipo de trabajo se enfocaron en el trabajo táctico y jugadas a balón parado, a favor y en contra.

El entrenamiento fue grabado con dron para que el seleccionador termine de afinar detalles de cara al partido de semifinales y decida quiénes conformarán el 11 titular, en el que persisten algunas dudas, no por molestias físicas, sino por el desafío que representa el rival en turno.

Argentina acumula 28 cambios de orientación intentados con un 93% de acierto. (Foto: AFP)

El juego está pactado para la 1:00 p. m. de este miércoles, en el Estadio de Atlanta.

*Con información de agencias.