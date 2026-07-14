Mac Allister: "Ojalá podamos hacer algo parecido a lo del 86"

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El mediocampista argentino Alexis Mac Allister deseó que Argentina pueda "hacer algo parecido" a lo realizado por Diego Maradona y compañía en México 1986, cuando enfrente a Inglaterra este miércoles en las semifinales del Mundial 2026.

Hace cuarenta años el combinado del Pelusa eliminó 2-1 a los ingleses en cuartos de final con dos recordadas anotaciones del fallecido astro: la polémica Mano de Dios y el aclamado Gol del Siglo. La Albiceleste ganó una semana más tarde su segundo título mundial.

Alexis Mac Allister suma 360 pases, con el 92% de precisión. Ha registrado, además, 3 intentos de cambio de orientación con el 100% de acierto. (Foto: AFP)

La victoria de los sudamericanos en México, que ocurrió cuatro años después de la Guerra de las Malvinas, aumentó la rivalidad entre ambos equipos, protagonistas de uno de los mayores clásicos del futbol.

"En estos días, no sé si fue casualidad o qué, pero empiezan a aparecer algunos videos del Diego, el partido en el 86 y demás cosas que a uno obviamente lo ayudan e intenta verlas y recordarlas", dijo el centrocampista del Liverpool hoy a los periodistas.

40 AÑOS DESPUÉS, INGLATERRA VUELVE AL AZTECA.



Su último recuerdo en ese estadio: la “Mano de Dios” de Maradona en los cuartos de final del Mundial de 1986. Aquella tarde quedó marcada para siempre en la historia. pic.twitter.com/eCffS9rEKM — José Ramón Fernández (@joserra_espn) July 1, 2026

Sin el "ritmo" de la Premier

Como la inmensa mayoría de argentinos, Mac Allister, de 27 años, creció con la leyenda de Maradona.

Pero en su caso la figura del 10 estuvo más presente debido a que su padre, Carlos "Colorado" Mac Allister, compartió con él en la selección y en Boca Juniors en la década de 1990.

Alexis Mac Allister ha recibido 6 faltas y ha cometido 9. (Foto: AFP)

"Inspirarse sobre lo que hizo Diego es complicado, llevar a cabo las cosas que él hacía dentro de una cancha es prácticamente imposible, quizás solo Leo (Messi) pueda hacerlo".

Campeón mundial en Catar 2022, Mac Allister destacó la fortaleza física de Inglaterra, cuyos jugadores enfrenta con frecuencia con el Liverpool.

Pero consideró que Harry Kane y Jude Bellingham, que buscan su primera final mundialista en seis décadas, "no tienen ese ritmo (intenso) que caracteriza a la Premier League".

"No sé si es un poco por el calor, el clima y demás. Pero nada, obviamente que son un gran equipo, nosotros los respetamos muchísimo", sostuvo. "Imagino el partido de mañana con mucha intensidad y obviamente con mucho nerviosismo de todos lados".

Argentina de Lionel Scaloni registra 258 pérdidas de balón provocadas y un tiempo de recuperación de 92.96 segundos. (Foto: AFP)

Presente en los seis partidos de la Albiceleste en Norteamérica y autor de un gol y una asistencia, Mac Allister reconoció que su equipo ha "sufrido un poco más" de lo esperado, pero confió en el trabajo que hacen bajo la conducción de Lionel Scaloni.

Los campeones defensores necesitaron ir a la prórroga para vencer al debutante Cabo Verde (3-2) en dieciseisavos y a Suiza (3-1) en cuartos. Con Egipto, en octavos, remontaron in extremis un 2-0 en contra para finalmente imponerse 3-2.

Messi en "disfrute total"

Mac Allister atribuyó esas complejidades al alto nivel del torneo y destacó que haber ganado el título hace cuatro años en Catar le da una ventaja a Argentina.

Argentina registra 1,421 presiones defensivas y 253 presiones defensivas directas. (Foto: AFP)

"Tener esa experiencia es un plus, pero no te garantiza nada, ellos tienen jugadores de gran jerarquía, que juegan en equipos grandes y que ya han enfrentado estas instancias", señaló.

Por otro lado, el volante Rodrigo De Paul destacó el alto nivel de su gran amigo y compañero en el Inter Miami, Lionel Messi, de cara a su tercera semifinal mundialista, tras las de 2014 y 2022.

Rodrigo de Paul suma 270 pases con una precisión del 91%. Acumula además 10 centros, con el 30% de precisión. (Foto: AFP)

El capitán albiceleste, de 39 años, es el goleador del certamen junto al francés Kylian Mbappé, ambos con ocho goles.

"Esta Copa del Mundo lo encuentra en un disfrute total, obviamente que todos sabemos la mentalidad que tiene y cómo se prepara", afirmó.

*Con información de AFP.