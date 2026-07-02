Argentina lista para enfrentar a Cabo Verde en dieciseisavos de final

-

Dos mundos se enfrentan el viernes en Miami. A un lado, Argentina, la campeona del mundo, segura de sí misma con un imparable Lionel Messi. Del otro, el humilde Cabo Verde, clasificado contra todo pronóstico para los dieciseisavos del Mundial 2026 en su debut en el torneo.

Los Tiburones Azules, orgullosos representantes del archipiélago africano de unos 525 mil habitantes, lograron la hazaña de quedar segundos del grupo H por detrás de España, dejando fuera a Uruguay y Arabia Saudita.

BANDERAZO EN LAS PLAYAS DE MIAMI pic.twitter.com/Iof6NCrQrA — TyC Sports (@TyCSports) July 2, 2026

Su empate a cero contra La Roja en el debut fue una de las primeras grandes sorpresas del torneo, pero los caboverdianos no se conformaron con ello y ahora aspiran a ser la Cenicienta del Mundial.

Pero el cuadro dirigido por Lionel Scaloni viene de una fase de grupos sin sobresaltos (tres triunfos) y con su emblema, Leo Messi, en forma.

A sus 39 años, lleva seis de los ocho goles de la Albiceleste en United 2026 y se ha convertido en el máximo anotador de las Copas del Mundo con 19 tantos.

Una cifra descomunal que contrasta con los dos goles que lleva Cabo Verde en su breve historia mundialista, los que marcaron Kevin Pina y Hélio Varela contra Uruguay en Miami, precisamente donde ahora se medirá a Argentina, con la esperanza de estremecer al mundo entero.