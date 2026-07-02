España golea 3-0 a Austria y avanza a los octavos de final del Mundial 2026

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España derrotó con autoridad 3-0 a Austria este jueves en Los Ángeles para avanzar a los octavos de la Copa Mundial FIFA 2026, en los que se enfrentará al ganador de Portugal-Croacia.

La campeona de Europa dio un golpe sobre la mesa en el torneo con goles de Mikel Oyarzabal (36' y 89'), que llegó a cuatro en el Mundial, y Pedro Porro (66'), con su primera diana como internacional, en un escenario de ensueño como el Estadio de Los Ángeles.

‼️ RÉCORD DEL MUNDO ‼️



Unai Simón alcanza los 518 minutos sin encajar y firma la MAYOR racha de imbatibilidad de un portero en TODA la historia de la Copa del Mundo.



Amigos de @GWR, preparen una nueva placa.



Amigos de @FIFAWorldCup, procedan a certificar que un portero… pic.twitter.com/KqBSGdqK1q — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 2, 2026

España viajará a Arlington, vecina a Dallas, para enfrentarse el lunes en octavos al ganador del duelo entre Portugal y Croacia, que se disputa este jueves en Toronto.

España necesitaba un salto de calidad para mirar lejos en el Mundial y el traslado a Los Ángeles no le pudo sentar mejor: cuarto partido sin recibir goles, primer cruce ganado en el gran torneo desde el título de 2010 y la recuperación de la ansiada fluidez que faltaba en su juego.

¿Cuándo y a qué hora vuelve a jugar España en el Mundial 2026?

Con su triunfo iguala la racha de 35 partidos sin perder lograda por la generación dorada de la Roja entre 2007 y 2009, quedando a dos del récord absoluto de Italia (37 entre 2018 y 2021).

Oyarzabal, con su doblete, fue la figura del partido. (Foto: Sofascore)

Para más información del triunfo de España sobre Austria, ingresa a este enlace.

Una roca en defensa, España no concedió ni un tiro entre los tres palos ante Austria. Su portero Unai Simón encadenó la cuarta portería sin encajar, igualando el récord en la competición... Conseguido en el título de 2010.