Argentina se medirá ante Jordania con Messi en el banquillo

-

Con boleto en mano, Argentina dará descanso este sábado a la mayoría de sus titulares frente a Jordania en el cierre de la fase de grupos, incluido Lionel Messi, que arrancará desde el banquillo según informó el técnico Lionel Scaloni.

El gran capitán, con 39 años recién cumplidos, podría tener minutos en el segundo tiempo a pesar de que la cita en Arlington, a las afueras de Dallas, es un mero trámite para la actual campeona del mundo.

La primera plaza del grupo J ya le pertenece a la Albiceleste, gracias a sus triunfos ante Argelia (3-0) y Austria (2-0), en dos exhibiciones para el recuerdo de Messi.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ESPN Deportes (@espndeportes)

Larga travesía

En el Mundial más largo de la historia, la clasificación a la fase de eliminatorias fue solo un paso del largo camino de Argentina hacia el bicampeonato.

La posibilidad de dar descansos no siempre está garantizada, como se demostró en Catar 2022, cuando Scaloni tuvo que alistar siempre a su mejor once después de la derrota en el debut ante Arabia Saudita.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Selección Argentina (@afaseleccion)

El cuadro alternativo de hoy solo incluiría a figuras que pidan más rodaje, como el arquero Emiliano Martínez, que llegó a la cita con poca actividad debido a una fractura de dedo en la mano derecha.

Otros futbolistas de peso, como Julián Álvarez, están obligados a dar un paso adelante frente a Jordania, una escuadra ya eliminada después de dos derrotas ante Austria (3-1) y Argelia (2-1).

El atacante, suplente en los dos primeros partidos, pelea por el puesto con Lautaro Martínez, a la vez que libra otra batalla fuera del césped para lograr su salida del Atlético de Madrid.

Nico Paz apunta a sustituir a Lionel Messi en el once titular, aunque Scaloni no confirmó la alineación de mañana. (Foto: AFP)

Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico podrían ingresar en una defensa que pierde a Cristian Romero por lesión y posiblemente reservará a Facundo Medina, que acarrea una amarilla.

Leandro Paredes también está apercibido de sanción, por lo que otros mediocampistas tienen mejores perspectivas para entrar de inicio, como Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Giuliano Simeone.