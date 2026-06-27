"El objetivo era terminar el trabajo", dice Thiaw tras la goleada 5-0 a Irak

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"El objetivo era terminar el trabajo. Había que hacerlo si queríamos mantenernos vivos", dijo el seleccionador de Senegal, Pape Thiaw, tras la victoria 5-0 sobre Irak en Toronto, resultado que los mantiene con esperanza de clasificar a dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros.

Thiaw reconoció el trabajo de los iraquíes que, pese a quedarse con uno menos en el primer tiempo, lograron irse al descanso solo un gol abajo en el marcador.

"Una vez nos reorganizamos, pedimos al equipo conservar el balón y hacerlos correr", comentó el estratega respecto a la corrección del plan de juego.

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Esta reorganización de su equipo incluyó el ingreso desde el banquillo de Pape Gueye, quien se convirtió en un jugador diferencial al anotar dos golazos con tiros desde el borde del área.

Thiaw comentó que lo hizo ingresar pensando en que podía destrabar el partido con sus potentes disparos lejanos.