En Argentina, el partido ante Inglaterra es más que futbol

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En un cine repleto, los argentinos aplauden, lloran y reviven los goles de Maradona contra Inglaterra en 1986 como si estuvieran en una tribuna. Cuarenta años después, con el reclamo por Malvinas aún presente y una rivalidad que supera el futbol, la semifinal de mañana traspasa el campo de juego.

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La disputa por la soberanía de las islas en el Atlántico Sur que llevó a una guerra entre Argentina y Gran Bretaña en 1982, sumada a aquel mítico partido que dio luz a La mano de Dios y al Gol del siglo, alimenta la feroz rivalidad futbolística entre argentinos e ingleses.

Julián Álvarez suma 1 gol en 472 minutos disputados en la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: AFP)

"Estoy demente, sin dormir, no tengo otro tema en la cabeza", cuenta a la AFP Ezequiel Murmis, un docente de 33 años, al salir de la proyección de "El Partido", documental reciente sobre aquel encuentro de cuartos de final de México 1986 que se reestrenó el lunes abarrotando las salas.

La causa Malvinas es omnipresente: está en los libros de texto escolares, murales, tatuajes, en los laterales de los autobuses. Un sinfín de pueblos, barrios y estadios llevan el nombre "Malvinas Argentinas".

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"No hablo por Argentina, hace 40 años también decían que nos favorecían. Desde que tengo uso de la razón, Argentina siempre anima el… pic.twitter.com/FEywg8lu70 — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) July 11, 2026

"El que no salta es un inglés", suelen cantar los hinchas en las tribunas, brincando sin parar. Y así como "Muchachos" en 2022, el himno no oficial de los argentinos para este Mundial también menciona a las islas cuya soberanía reclama el país: "Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo. Argentina quiero verte bicampeón".

Pero es 2026 no 1986.

Entonces la guerra desatada por la dictadura militar argentina (1976-1983) era muy reciente. Veteranos de Malvinas enviaban telegramas a los jugadores albicelestes y parlamentarios pedían que la selección se negara a jugar el partido.

"Desde el sentimiento, Maradona nos vengó de alguna forma allá en 1986", dice a la AFP Ernesto Alonso, excombatiente de la guerra que se desarrolló entre abril y junio de 1982 en la que murieron 649 militares argentinos y 255 británicos.

Messi suma 275 pases, con una precisión del 79%. El '10' suma 32 centros con el 44% de precisión. (Foto: AFP)

Pero Alonso, igual que el entrenador argentino Lionel Scaloni, recuerda que el de este miércoles es solo un partido de futbol: "Queremos ganar, pero no le podemos transferir a la selección argentina la responsabilidad que cabe sobre Malvinas", señala.

Andrés Burgo, periodista y autor del libro "El Partido", en el que se basó el documental estrenado en mayo, considera que "aquel partido estuvo contaminado".

El de mañana es "simbólicamente menos y deportivamente más" que aquel de 1986 por tratarse de una semifinal, dice a la AFP, aunque advierte que "siempre contra Inglaterra es mucho más que futbol".

Lautaro Martínez acumula 71 pases con el 85% de precisión y de los 2 centros, acumula el 50% de precisión. (Foto: AFP)

A la salida del cine en Buenos Aires, Tomás Barbeito, un productor de seguros de 33 años que viste una chaqueta de la selección, dice que está "muy ansioso, muy nervioso".

"Es como si quisiéramos vengar algo que no tenemos que vengar", cuenta.

Respeto

También hay respeto mutuo, asentado en una cultura futbolística común.

El fútbol llegó a Argentina a mediados del siglo XIX de la mano de inmigrantes británicos que fundaron clubes cerca de las estaciones de ferrocarril.

Argentina vs England is never just another fixture to the fans.



But Lionel Scaloni is calling for calm ahead of the semifinal:



“It’s just a football match.” ️ #WorldCup pic.twitter.com/RpusLvtL1W — DAZN Football (@DAZNFootball) July 12, 2026

El fervor de los argentinos en el Mundial, con sus cantos, su capacidad para provocar y burlarse del rival, es similar al de los aficionados ingleses, incluso en sus excesos.

Burgo señala que, más allá de la rivalidad, en Argentina "hay un respeto a la cultura inglesa del balompié porque son hinchadas similares".

"Hay países que no tienen pasión por el futbol, como Estados Unidos; países que tienen pasión pero no cultura. Inglaterra tiene ambas cosas, la pasión y la cultura, y creo que los aficionados argentinos lo reconocen y lo respetan", explica.

Barbeito se hace eco de este sentimiento.

Muchos todavía no se saben esta canción, hay aprenderla y cantarla como pasó en Qatar con muchachos

El siguiente partido es muy especial para todos los Argentina



Vamos Argentina pic.twitter.com/dQViC0Kj7p — Mar (@deisix01) July 13, 2026

"Es medio contradictorio", dice. "Pero la realidad es que a mí los ingleses me caen bien, te emociona cómo viven el futbol".

*Con información de AFP.