Argentinos comparten asado con vecina tras victoria de equipo

-

Un grupo de argentinos radicados en Kansas, Estados Unidos, decidió hacer un asado para celebrar la victoria de su selección el fin de semana ante Suiza, por lo que pidieron prestada la parrilla a su vecina estadounidense, el resultado se hizo viral.

OTRAS NOTICIAS: El video viral que calienta el Argentina vs Inglaterra del Mundial 2026

A través de las redes sociales los involucrados subieron la historia en la que, a pesar de la barrera del idioma, solicitaron a la familia que vive al lado de ellos, que le prestara el asador.

Foto: Captura de pantalla.

Lins, la madre de familia, con mucha educación les dijo que sí, minutos después los aficionados terminaron de cocinar y le llevaron piezas de carne al estilo argentino.

Foto: Captura de pantalla.

La sorpresa de la vecina fue tal que minutos después se acercó a ellos con paquetes de cerveza, en agradecimiento al gesto.

Foto: Captura de pantalla.

De inmediato los sudamericanos gritaron alzando la bandera de su país, ¿cuál es su nombre? le preguntaron y ella contestó "Lins".

Foto: Oficail.

"Gracias, vengo con la barriga llena, excelente, mucho, mucho", expresó llevándose las manos al corazón.

El evento entre vecinos de diferentes culturas tocó las fibras de muchos que están fuera de casa.

¿Cuándo jugó Argentina con Suiza?

Argentina jugó contra Suiza en los cuartos de final el sábado 11 de julio. El equipo ganó 3-1 ante la selección europea que quedó eliminada. Ahora, la albiceleste se enfrentará con Inglaterra, el miércoles 15 de julio, a la 1:00 p. m. hora de Guatemala.

MIRA: