Argentina busca los cuartos de final ante Egipto en un duelo entre Messi y Salah

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La vigente campeona del mundo sobrevivió a una dura prueba ante Cabo Verde y ahora intentará disipar cualquier duda sobre su candidatura al título cuando enfrente este martes (10:00 a. m.) a Egipto por un boleto a los cuartos de final del Mundial.

El estadio de Atlanta albergará un duelo de lujo entre dos leyendas del futbol: Lionel Messi y Mohamed Salah, quienes podrían estar disputando la última Copa del Mundo de sus carreras.

La Albiceleste avanzó con sufrimiento tras imponerse 3-2 en la prórroga el viernes ante otro cuadro africano.

Ambas selecciones llegan invictas al choque de octavos de final. (Foto: Sofascore)

Luego de dejar escapar dos ventajas durante el tiempo reglamentario, el equipo de Lionel Scaloni encontró el triunfo gracias a un gol de Lisandro Martínez y a un autogol provocado por una acción de Cristian Romero, evitando una de las grandes sorpresas del torneo.

El encuentro también dejó una lectura positiva: Argentina demostró que puede resolver sin depender exclusivamente de Messi.

El protagonismo de otros elementos alivió, al menos parcialmente, una de las principales críticas que ha acompañado al vigente campeón durante la competición.

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Sin embargo, la defensa sigue siendo motivo de preocupación. La Albiceleste volvió a conceder espacios y pagó caros varios descuidos, errores que podrían resultar fatales frente a un atacante del nivel de Salah.

El desgaste físico será otro factor. Messi, de 39 años, disputó los 120 minutos frente a los Tiburones Azules y volverá a liderar a un equipo que busca instalarse entre los ocho mejores.

Llegan con incógnitas

Egipto tampoco llega descansado. Los Faraones eliminaron a Australia en los penaltis tras empatar 1-1 y mantienen la atención sobre Salah, quien arrastra molestias en los isquiotibiales, aunque completó todo el encuentro.

Además, el exjugador del Liverpool está a un gol de igualar el récord histórico de anotaciones con su selección, en poder del actual técnico, Hossam Hassan.