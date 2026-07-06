Mbappé responde a senadora paraguaya: "Es una mujer despreciable"

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El capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, reaccionó con dureza en sus redes sociales tras los ataques racistas emitidos por la senadora paraguaya Celeste Amarilla, luego de la eliminación de Paraguay (1-0) ante Francia en los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

El conflicto escaló rápidamente después de que la legisladora publicara mensajes despectivos en su cuenta de X. "Bruto, no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó fueron chimpancés", escribió Amarilla, añadiendo en otro posteo: "Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo".

Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped…

Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una… pic.twitter.com/DDjq5E9kHJ — Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 5, 2026

La respuesta del capitán francés

Ante la gravedad de los insultos, el delantero utilizó su cuenta oficial para responder de forma directa a la funcionaria, lamentando que sus palabras empañen el desempeño de la delegación de su país.

"Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición", manifestó el atacante.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

"Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta Copa del Mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país. Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo", sentenció.

El Gobierno francés respalda al futbolista

La ministra de Deportes de Francia, Marina Ferrari, se mostró "escandalizada" por las palabras "abyectas e indignas" de la senadora y emitió una enérgica condena pública.

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"Francia condena con la mayor firmeza los ataques racistas de los que fue objeto Kylian Mbappé. Frente al racismo, no permaneceremos en silencio. Al atacar a Kylian Mbappé, la senadora ataca todo lo que encarna nuestro capitán y todo lo que defiende nuestro país: la libertad, la igualdad y la fraternidad", declaró la ministra.

El cruce de declaraciones se da tras el encuentro del pasado sábado, en el cual Francia selló su pase a la siguiente ronda tras derrotar a Paraguay con un gol de penal ejecutado por el propio Mbappé.