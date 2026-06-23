Argentina vuelve al trabajo sin sus titulares en la víspera del cumpleaños de Messi

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Tras asegurar su clasificación a dieciseisavos, la selección de Argentina realizó este martes una sesión de recuperación en Kansas City, un día después de vencer a Austria y garantizar el primer lugar del grupo J en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni trabajó únicamente con los jugadores que no fueron titulares en el compromiso disputado en Arlington, Texas. Entre ellos destacó Julián Álvarez, quien también fue noticia tras expresar su intención de abandonar el Atlético de Madrid.

Los futbolistas que iniciaron el encuentro frente a Austria permanecieron en el interior de las instalaciones del Sporting Kansas City realizando labores de recuperación. Algunos, como Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, observaron posteriormente desde el campo los ejercicios de sus compañeros.

Julián Álvarez llamó la atención durante el entreno del conjunto sudamericano. (Foto: AFP)

Descanso para el cumpleañero

El 10 tuvo una breve aparición durante los minutos abiertos a la prensa. El capitán argentino, quien cumple 39 años hoy, salió de las instalaciones, pero se retiró rápidamente sin permanecer junto al resto del plantel.

El astro rosarino terminó exhausto el duelo ante Austria, en el que marcó un doblete para convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales. Además, ha anotado los cinco goles de la Albiceleste en el torneo y se ha consolidado como la gran figura en la defensa del título.

Scaloni trabajó con los suplentes en una sesión ligera de recuperación. (Foto: AFP)

Con el liderato del grupo ya asegurado, una de las incógnitas es si Scaloni utilizará a la "Pulga" en el último partido de la fase de grupos ante Jordania, programado para el sábado.

En el apartado médico, la atención se centra en Cristian Romero. El defensor del Tottenham abandonó el partido por molestias en la rodilla derecha y será sometido a evaluaciones.

Aun así, el zaguero se mostró optimista y aseguró que espera volver a entrenar en los próximos días.