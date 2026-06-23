Deschamps deja la concentración de Francia por el fallecimiento de su madre

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La selección de Francia afrontará su último partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA sin su seleccionador, Didier Deschamps, quien regresó a su país tras el fallecimiento de su madre.

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La noticia fue confirmada este martes por la Federación Francesa de Fútbol (FFF), que informó que el técnico no dirigirá los entrenamientos previos ni estará en el banquillo durante el encuentro del viernes ante Noruega (1:00 p. m.).

"Didier Deschamps recibió esta mañana la dolorosa noticia del fallecimiento de su madre. Regresará a Francia para asistir a su funeral", señaló la FFF en un comunicado.

Didier Deschamps ne pourra pas assurer les entraînements avant la rencontre Norvège-France. Il ne pourra pas non plus être présent sur le banc vendredi pour le dernier match des Bleus dans le groupe I (21 heures, h.f.).



Le sélectionneur national a eu la douleur, ce mardi matin,… pic.twitter.com/Mqi67B0tJF — FFF (@FFF) June 23, 2026

Durante su ausencia, la selección francesa quedará bajo la dirección de Guy Stéphan, asistente de Deschamps y figura histórica dentro del cuerpo técnico de los Bleus.

Stéphan asumirá el mando hasta el regreso del seleccionador al campamento instalado en Waltham, Massachusetts.

Didier Deschamps, DT de Francia, sufrió LA PÉRDIDA DE SU MAMÁ hoy y se va del Mundial para despedirla.



No dirigirá este viernes vs Noruega. ⚠️ pic.twitter.com/jC1Acswxn7 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 23, 2026

Francia ya aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, pero buscará cerrar la fase de grupos como líder del Grupo I cuando enfrente a Noruega, liderada por el goleador Erling Haaland, en Massachusetts.