Mundial 2026
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Argentina vence 3-1 a la eliminada Jordania y viaja invicta a dieciseisavos

  • Con información de AFP
27 de junio de 2026, 22:13
Lionel Messi marcó el tercer gol de Argentina frente a Jordania. (Foto: AFP)

Lionel Messi marcó el tercer gol de Argentina frente a Jordania. (Foto: AFP)

Con golazo de Lionel Messi y una escuadra alternativa, la clasificada y vigente campeona Argentina venció por 3-1 a una eliminada Jordania el sábado en la última fecha del Grupo J de la Copa Mundial FIFA 2026.

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La Albiceleste sigue invicta y lista para enfrentar a Cabo Verde por un pase a los octavos del Mundial 2026, el próximo viernes. 

Las anotaciones de la selección argentina llegaron a los 19 minutos, con un zurdazo de tiro libre de Giovani Lo Celso, un tiro penal de Lautaro Martínez a los 31' y una pintura con balón detenido de Messi a los 80'. Leo inició el partido en el banquillo e ingresó al césped al minuto 60. El descuento fue de Mousa Al-Taamari a los 55.

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La Scaloneta se medirá con la Cabo Verde del portero Vozinha, sorpresa de este torneo, por un pase a los octavos de final el viernes en Miami, mientras que Jordania ya tenía las maletas listas para abandonar este torneo, al que había clasificado por primera vez en su historia.

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