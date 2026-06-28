Inglaterra ha cumplido su "primer objetivo", destaca Bellingham

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Inglaterra ha cumplido con su "primer objetivo" al clasificarse a la segunda ronda de la Copa Mundial FIFA 2026 como líder del Grupo L, dijo el mediocampista Jude Bellingham, la gran figura de los Three Lions en la victoria 2-0 ante Panamá este sábado.

La estrella del Real Madrid anotó el primer gol y asistió a Harry Kane para el segundo en East Rutherford, Nueva Jersey, donde los ingleses sellaron su pase a dieciseisavos de final con siete unidades.

Haber pasado como puntero permite a Inglaterra enfrentar en la siguiente fase a uno de los ocho mejores terceros, a priori un rival más accesible con miras a su propósito de ganar su segunda corona mundial, tras la alcanzada en 1966.

"Hemos logrado nuestro primer objetivo, que era ganar el grupo. Obviamente, hoy era importante conseguir la victoria porque queremos tener un poco de control sobre nuestro destino en cuanto al camino que seguimos y dónde jugamos", dijo Bellingham en zona mixta.

Brought the noise and backed us all the way.



Thank you, #ThreeLions fans! pic.twitter.com/uxigL0k5DA — England (@England) June 27, 2026

El equipo que dirige el alemán Thomas Tuchel tuvo un primer tiempo complicado ante los canaleros, que llegaron eliminados a la última jornada, pero garantizaron la victoria en cinco minutos con los tantos de Bellingham y Kane.

"En la segunda parte todos estuvimos un poco más lúcidos, un poco más clínicos en lo que hacíamos", afirmó la figura de la jornada.

¿Cuándo y a qué hora vuelve a jugar la selección de Inglaterra en el Mundial 2026?

El 10 destacó la sociedad que ha entablado con Harry Kane, quien desplazó a Gary Lineker como goleador histórico de la selección inglesa en los mundiales con once dianas.

"He construido una buena relación con Harry en los últimos cuatro o cinco años, sobre todo después del (Mundial de) Catar (...) Es un honor jugar con él. Para mí, es el mejor jugador inglés de todos los tiempos. Es el que ha aparecido más que nadie", sostuvo.