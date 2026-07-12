Argentina vence a Suiza en la prórroga y peleará por un boleto a la final

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Argentina dio un paso más en su camino hacia la defensa del título al superar 3-1 a Suiza en Kansas City por los cuartos de final, con un tanto agónico de Julián Álvarez al 112 y otro más de Lautaro Martínez (120+1).

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Ahora se citará con Inglaterra en un duelo con historia, que se disputará el miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta por un boleto a la gran final.

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"Tenemos gente que va bien por arriba y será importante estar fuertes ahí también", advirtió Lionel Messi tras el encuentro ante Cabo Verde en los dieciseisavos. Y el capitán no se equivocó. Apenas al minuto 10, levantó un centro preciso desde un tiro de esquina para que Alexis Mac Allister atacara el primer palo y abriera el marcador con un cabezazo certero.

Suiza, que antes del gol había mostrado una buena imagen, se mantuvo fiel a su plan. Bien plantada en defensa, presionando la salida argentina y controlando los tiempos, aunque sin generar mayor peligro.

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En el complemento, los helvéticos comenzaron a inquietar el arco sudamericano, primero con un cabezazo de Ndoye que exigió la estirada de Emiliano Martínez (65), y un minuto después con un disparo de Granit Xhaka, que el "Dibu" también atajó.

La insistencia tuvo premio al 67. Ndoye recibió un pase filtrado, acomodó el balón para su pierna derecha y sacó un remate raso que se metió entre las piernas del arquero argentino para firmar el empate.

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Cuando la incertidumbre llegó al banquillo de Lionel Scaloni, una jugada lo cambió todo. Al minuto 72, el árbitro Joao Pinheiro amonestó a Leandro Paredes por una supuesta falta sobre Breel Embolo. El VAR intervino bajo la regla de error de identidad y, tras revisar la acción, le retiró la amarilla al argentino y sancionó al delantero suizo por simulación, mostrándole la segunda cartulina y dejando a los helvéticos con diez.

A partir de ahí, la Albiceleste retomó el control, sin lograr capitalizar en los 90 reglamentarios. Cuando el partido parecía ir a los penales apareció Julián Álvarez. Al 112, el delantero recibió el balón en el borde del área, se perfiló y sacó un potente derechazo que se incrustó en el ángulo. Con Suiza volcado al ataque, Lautaro Martínez lo sentenció al 120+1 con un contragolpe letal.