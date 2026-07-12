Las gradas vibraron en los últimos duelos de cuartos de final del Mundial

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La pasión volvió a desbordar las tribunas en una jornada que reunió a miles de aficionados de distintas partes del mundo, en el último día de los cuartos de final de United 2026.

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En el Noruega-Inglaterra, los aficionados vestidos de vikingos se robaron las miradas en el Estadio Miami, mientras la afición inglesa respondió con representaciones de la realeza.

Más tarde, el Estadio Kansas City volvió a teñirse de color con la llegada de los hinchas argentinos y su inagotable repertorio de cánticos, banderas y bombos para el duelo frente a Suiza.

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Una vez más, el Mundial demostró que la fiesta no solo se juega en la cancha, sino también en unas gradas que reúnen culturas, tradiciones y una misma pasión por el futbol.