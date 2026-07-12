Mundial 2026
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Las gradas vibraron en los últimos duelos de cuartos de final del Mundial

  • Con información de Kevin Alvarado / Colaborador
11 de julio de 2026, 19:57
Con bombos, banderas o cánticos a todo pulmón, los hinchas argentinos nunca defraudan. (Foto: AFP)
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Con bombos, banderas o cánticos a todo pulmón, los hinchas argentinos nunca defraudan. (Foto: AFP)

La pasión volvió a desbordar las tribunas en una jornada que reunió a miles de aficionados de distintas partes del mundo, en el último día de los cuartos de final de United 2026.

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En el Noruega-Inglaterra, los aficionados vestidos de vikingos se robaron las miradas en el Estadio Miami, mientras la afición inglesa respondió con representaciones de la realeza.

Más tarde, el Estadio Kansas City volvió a teñirse de color con la llegada de los hinchas argentinos y su inagotable repertorio de cánticos, banderas y bombos para el duelo frente a Suiza.

Una vez más, el Mundial demostró que la fiesta no solo se juega en la cancha, sino también en unas gradas que reúnen culturas, tradiciones y una misma pasión por el futbol.

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