Argentina vs. España: Todo lo que debes saber de la final del Mundial 2026

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La Copa del Mundo de la FIFA 2026 define a su nuevo monarca en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, en un duelo que enfrenta este domingo a España y Argentina.

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Para la Albiceleste, esta cita representa la séptima final de su historia, buscando consolidarse en el Olimpo del futbol tras haberse coronado campeona en tres ocasiones (1978, 1986 y 2022). El vigente monarca llega con la misión de defender su trono y bordar la cuarta estrella en su escudo.

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Para la Roja, el escenario es el regreso a la gloria absoluta. El combinado europeo disputa apenas la segunda final de su historia, con el recuerdo intacto de Sudáfrica 2010, la única vez que alcanzaron el partido decisivo y terminaron alzando el trofeo.

El historial general entre ambas potencias es sumamente parejo, con un único y lejano antecedente en Copas del Mundo registrado en la fase de grupos de Inglaterra 1966, donde los sudamericanos se impusieron 2-1 con un doblete de Luis Artime.

Fuera de las citas mundialistas, los duelos amistosos recientes han dejado momentos memorables, como el categórico 6-1 a favor de España en 2018, o el triunfo argentino por 4-1 en 2010, justo después de que los europeos se coronaran en Sudáfrica.

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Argentina en Mundiales

Títulos (3): 1978, 1986, 2022.

Finales disputadas (6): 1930, 1978, 1986, 1990, 2014 y 2022 (la del domingo será su séptima disputa por el título).

Copa América: La Albiceleste ha ganado 16 títulos continentales; es el máximo ganador de este torneo.

España en Mundiales

Títulos (1): 2010.

Finales disputadas (1): 2010.

Eurocopa: La Roja ha levantado 4 veces este trofeo (1964, 2008, 2012 y 2024); también es la máxima ganadora del certamen.

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Cara a cara

Argentinos y españoles se han enfrentado 14 veces y solo una de ellas fue en Copas del Mundo (victoria de Argentina 2-1 en 1966).

Argentina: 6 victorias

España: 6 triunfos

Dos empates

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Historial completo

España 6-1 Argentina | 27/3/2018 | Amistoso

Argentina 4-1 España | 7/9/2010 | Amistoso

España 2-1 Argentina | 14/11/2009 | Amistoso

España 2-1 Argentina | 11/10/2006 | Amistoso

España 0-2 Argentina | 17/11/1999 | Amistoso

España 2-1 Argentina | 20/9/1995 | Amistoso

España 1-1 Argentina | 12/10/1988 | Amistoso

Argentina 1-1 España | 12/10/1974 | Amistoso

España 1-0 Argentina | 11/10/1972 | Amistoso

Argentina 2-1 España | 13/7/1966 | Mundial

España 2-0 Argentina | 11/6/1961 | Amistoso

Argentina 2-0 España | 24/7/1960 | Amistoso

Argentina 1-0 España | 5/7/1953 | Amistoso

España 0-1 Argentina | 7/12/1952 | Amistoso