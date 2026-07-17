Jugadores argentinos y españoles lideran el equipo ideal de las semifinales

-

Con la Copa del Mundo llegando a su última etapa y con los equipos que disputarán la gran final en Nueva Jersey (19 de julio) ya definidos, el portal de estadísticas deportivas Sofascore armó el once ideal de las semifinales según el rendimiento individual de los futbolistas.

España, que eliminó a Francia sin sufrir ante su delantera, comanda la defensa. Del mediocampo hacia arriba dominan los jugadores argentinos, quienes remontaron a Inglaterra y siguen firmes en la defensa del título.

Este es el equipo de las semifinales según las evaluaciones de Sofascore. (Foto: Sofascore)

Para más detalles sobre la Copa del Mundo United 2026, puedes ingresar a este enlace.

Unai Simón (7.0), portero de La Roja, es el primero en aparecer en este equipo. Ante los franceses registró tres atajadas y estuvo atento para salir a cortar balones largos a la espalda de sus zagueros.

Los españoles también hicieron pleno en la defensa con su línea de cuatro. En el lateral derecho destaca Pedro Porro (8.1), autor de un tanto ante los galos; por la izquierda figura Marc Cucurella (7.1), mientras que los centrales Pau Cubarsí (7.4) y Aymeric Laporte (7.2) completan esta zona.

View this post on Instagram A post shared by 433 (@433)

En el mediocampo aparecen el argentino Leandro Paredes (7.3), quien completó 68 de 70 pases, y el español Rodri (7.5), que acertó 58 de 67 entregas. Ellos están acompañados por el inglés Elliot Anderson (7.3), ganador de 13 duelos individuales ante los sudamericanos.

Como volante ofensivo está Enzo Fernández (7.5), jugador de la Albiceleste que hizo el gol del empate transitorio ante los ingleses. El ataque lo completan sus compatriotas Lautaro Martínez (7.3), autor de la diana que selló el boleto argentino a la final, y Lionel Messi (8.1), quien asistió en los dos tantos ante los europeos.