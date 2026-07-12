El video viral que calienta el Argentina vs Inglaterra del Mundial 2026

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Una caricatura inspirada en la eliminación de Suiza y en el próximo encuentro entre Argentina e Inglaterra, a semifinales del Mundial FIFA 2026, se hizo viral.

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El artista Hamid Sahari hizo un arte en el que se aprecia cómo, muchos aficionados, ven a ambos equipos, que se disputarán la Copa del Mundo.

En un video, se aprecia el momento en el que la selección inglesa viaja en un automóvil que maneja Harry Kane, portando una corona, el equipo lleva consigo a Erling Haaland como trofeo.

En el camino se encuentran con uno de los jugadores suizos, lastimado y sin dientes, con un signo de "peligro".

Cuando Kane frena aparecen los seleccionados argentinos esperando en una montaña para atacar. Lionel Messi y Enzo Fernández son algunos de los astros argentinos que quedan al frente intimidando al equipo.

El partido por las semifinales del Mundial entre Argentina e Inglaterra se jugará el miércoles 15 de julio a la 1:00 de la tarde, tiempo de Guatemala.

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