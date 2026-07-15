Argentinos e ingleses ponen ambiente de clásico en Atlanta

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Se habló tanto en la previa de la "rivalidad" entre argentinos e ingleses que hasta la policía norteamericana calificó el partido como de "alto riesgo" y además de su plan estratégico de elementos uniformados, había varios particulares entre los aficionados.

Cánticos por aquí y cánticos por allá, pero todo en orden. "Y ya lo ve, ya lo ve... el que no salta es un inglés", era lo más repetido, incluso frente a los rubios seguidores de los tres leones.

Shakira y Messi bailaron en la previa al duelo de semifinales. (Foto: Rudy Martínez)

Nada de respuesta, solo más de alguno se animó a decir una mala palabra en inglés, pero todo "Ok". El partido inició a las 3:00 de la tarde (hora local), pero desde unas cuatro horas antes ya había gente merodeando los alrededores y hubo bastante venta y consumo de cervezas.

Dentro del estadio, notable mayoría para los sudamericanos, que se hicieron sentir desde el momento del calentamiento. Regados por todo el estadio cantaban a todo pulmón cada vez que el DJ ponía una cumbia argentina, muy popular entre los futboleros.

También vimos a este aficionado guatemalteco, originario de Quetzaltenango, en las afueras del estadio. (Foto: Rudy Martínez)

El bonito estadio de Atlanta está ubicado en el corazón de la ciudad, así que es fácil llegar y salir. Muchas avenidas conectan con el recinto, así que caminar es la mejor opción.