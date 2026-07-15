Argentinos e ingleses ponen ambiente de clásico en Atlanta

Se habló tanto en la previa de la "rivalidad" entre argentinos e ingleses que hasta la policía norteamericana calificó el partido como de "alto riesgo" y además de su plan estratégico de elementos uniformados, había varios particulares entre los aficionados.
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Cánticos por aquí y cánticos por allá, pero todo en orden. "Y ya lo ve, ya lo ve... el que no salta es un inglés", era lo más repetido, incluso frente a los rubios seguidores de los tres leones.
Nada de respuesta, solo más de alguno se animó a decir una mala palabra en inglés, pero todo "Ok". El partido inició a las 3:00 de la tarde (hora local), pero desde unas cuatro horas antes ya había gente merodeando los alrededores y hubo bastante venta y consumo de cervezas.
Dentro del estadio, notable mayoría para los sudamericanos, que se hicieron sentir desde el momento del calentamiento. Regados por todo el estadio cantaban a todo pulmón cada vez que el DJ ponía una cumbia argentina, muy popular entre los futboleros.
El bonito estadio de Atlanta está ubicado en el corazón de la ciudad, así que es fácil llegar y salir. Muchas avenidas conectan con el recinto, así que caminar es la mejor opción.