"Faltó solo el gol", dice James tras empate ante Portugal

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James Rodríguez destacó que Colombia jugó un buen partido al igualar 0-0 frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo en el Mundial, un resultado con sabor a victoria frente a miles de fanáticos cafeteros en Miami.

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La selección colombiana vivió una batalla ante los lusos en el cierre del Grupo K. El empate que le permite avanzar como primera a los dieciseisavos.

Colombia generó 24 tiros a puerta contra Portugal, 15 de ellos fueron dentro del área penal. (Foto: AFP)

Los colombianos tuvieron varias opciones de gol con actuaciones destacadas de todos sus jugadores, pero falló la definición.

"Creo que hicimos un buen partido, faltó solo el gol", dijo James en declaraciones posteriores al encuentro.

Los cafeteros completaron 488 de los 548 pases registrados ante Portugal, en el cierre de la fase de grupos. (Foto: AFP)

Colombia venció en la fase de grupos a Uzbekistán (3-1) y a República Democrática del Congo (1-0) en partidos muy reñidos.

Esta vez tuvo más espacios ante una ola amarilla que acudió a Miami para hacer sentir a su equipo como en casa en la caribeña Barranquilla.

"Lo dije en el partido pasado que cuando jugábamos contra rivales que dejaban jugar para nosotros era mucho más cómodo", agregó el capitán sudamericano.

Colombia terminó el juego contra Portugal con 15 pérdidas de balón provocadas, los lusos con 19. (Foto: AFP)

El seleccionador Néstor Lorenzo aseguró que sus jugadores "la rompieron" ante "un candidato" a ganar el Mundial.

También anularon a Cristiano Ronaldo.

"Merecimos ganar, creo que llegamos muchísimas veces, nos faltó definición", dijo.

Los sudamericanos completaron 7 de los 14 centros generados ante Portugal. Los de Cristiano Ronaldo completaron 2 de 15. (Foto: AFP)

"Medirse contra un rival así y mostrar todo este futbol para toda esta gente, con este calor, parecía que estábamos en Barranquilla", agregó el entrenador argentino.

En la siguiente ronda Colombia jugará ante Ghana en Kansas.