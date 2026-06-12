¿Predicción? Arjona se hace viral por las nuevas reglas del Mundial 2026 (videos)

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El compositor guatemalteco, Ricardo Arjona ha sido tema de conversación por una canción que lazó hace 30 años, en la que "predijo" las nuevas reglas de la FIFA para la Copa del Mundo.

En las últimas horas, Ricardo Arjona se ha hecho viral en las redes sociales luego de que los aficionados del fútbol se percataran de las nuevas reglas que implementó la FIFA para el Mundial 2026.

Y no se trata de algo que haya dicho o publicado recientemente el cantautor guatemalteco, sino que se trata de una parte de la letra de su canción "Noticiero", la cual lanzó en 1996.

En una de las estrofas, la canción dice: "El fútbol gana terreno en los Estados Unidos, quieren cambiar la estructura pa' que tenga sentido, hay que agrandar las porterías y ocho tiempos fuera pa' vendernos porquerías".

Algunos de los aficionados han bromeado en que Arjona predijo los "cuatro tiempos" que ahora se realizan en los partidos de la Copa del Mundo por las pausas de hidratación, en donde las televisoras aprovechan para colocar anuncios, lo cual les ha parecido molesto a los fanáticos al deporte.

Mira:

Ricardo Arjona en “Noticiero”, del álbum Si el norte fuera el sur (1996). pic.twitter.com/C475c2Vcby — Roberto Parrottino (@rparrottino) June 12, 2026