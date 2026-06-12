Así disfruta Thomas Müller, goleador mundialista, del ambiente fiestero de México

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El futbolista alemán, Thomas Müller estuvo presente en la inauguración de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y observó el partido de México vs. Sudáfrica como si fuera un mexicano más.

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Thomas Müller presenció el primer partido del Mundial United 2026 al estar como invitado y analista de una cadena alemana, en el Estadio Ciudad de México.

El exseleccionado de Alemania compartió por medio de su cuenta de TikTok un video en el que se observa cuando se encuentra en el graderío entre los aficionados locales, quienes entonaban su Himno Nacional.

Sin embargo, lo peculiar del video es de que Müller portaba un cartón en la cabeza, el cual simulaba ser un sombrero de charro, el cual es tradicional en México.

"¡Viva México!", escribió en su publicación, en donde también aprovechó para felicitar a la "Tricolor" por su victoria en lo que fue el primer partido de United 2026.

Mira aquí el video:

#mexico #esmuellert ♬ World Cup Song 2026 - DJ Licky liu @esmuellert Viva Mexico Congratulations to the win in the first @FIFA World Cup match of this tournament ⚽️ #worldcup2026

En otro video compartido por el futbolista del Vancouver Whitecaps, se le observa emocionado acompañado del extrenador alemán Jürgen Klopp mientras los aficionados celebraban el primer gol del encuentro. "El momento en que todo el estadio enloqueció. El 1-0 de México filmado con la Müller-Cam", apuntó. Mira: