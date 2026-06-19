Arrestan a mexicano por volar un dron durante el Mundial

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El ahora detenido volaba el dron en un espacio aéreo restringido.

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El FBI arrestó a un migrante indocumentado en Atlanta, Georgia, tras presuntamente operar un dron en espacio aéreo restringido durante actividades relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026.

De acuerdo con las autoridades federales, se trata de Lorenzo Rojas Martínez, mexicano de 37 años, quien fue sorprendido el 12 de junio mientras utilizaba un vehículo no tripulado cerca del Parque Olímpico del Centenario, donde se desarrollaba el Festival de Aficionados del Mundial.

Los agentes lo localizaron en un estacionamiento cercano mientras grababa el evento. Al solicitarle una identificación, los investigadores determinaron que se encontraba de manera irregular en Estados Unidos y que había sido deportado en dos ocasiones previas.

Las autoridades indicaron que Rojas estaba grabando imágenes de las actividades mundialistas. (Foto: FBI)

Por si no bastara, las autoridades informaron que Rojas posee antecedentes penales, incluida una condena relacionada con distribución de cocaína. Se le confiscó el dron como parte de las investigaciones y el 15 de junio lo acusaron formalmente de operar el dispositivo en una zona con restricciones temporales de vuelo y de reingresar ilegalmente al país.

Los fiscales advirtieron que las operaciones no autorizadas de drones durante eventos masivos representan un riesgo para la seguridad pública y pueden derivar en sanciones penales. En ese sentido, de ser hallado culpable, el mexicano podría enfrentar multas, penas de prisión y un nuevo proceso de deportación.

*Con información de Departamento de Justicia